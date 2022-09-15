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普亭：俄羅斯奉行一中原則 譴責美在台灣的挑釁行動

中俄海軍 在太平洋進行第2次「聯合巡航」

記者廖士鋒／即時報導
圖為9日俄羅斯國防副部長說明「東方2022」聯合演習。(美聯社)
圖為9日俄羅斯國防副部長說明「東方2022」聯合演習。(美聯社)

中俄軍事合作又有新進度，最新消息顯示，雙方海軍正在太平洋海域進行第二次聯合巡邏，但未透露具體的位置。

綜合中國央視新聞、俄羅斯衛星通訊社消息，9月15日，俄羅斯國防部發布影片，表示俄國海軍與中共海軍已在太平洋水與展開第二次聯合巡航。俄國防部稱，雙方海軍戰艦在落實國際軍事合作的框架內正在太平洋水域展開第二次聯合巡邏。

中央社台北15日電

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天引述俄國國防部消息報導，作為國際軍事合作計畫的一部分，俄中兩國海軍軍艦正在太平洋水域進行第二次聯合巡航。

俄羅斯國防部指出，俄中海軍戰艦「在落實國際軍事合作的框架內正在太平洋水域展開第二次聯合巡邏」。

此前，俄駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平將於15至16日在烏茲別克舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議期間舉行會談。

報導說，俄國海軍太平洋艦隊「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦、「俄羅斯英雄阿爾達爾．齊登扎波夫」號、「完美」號和「轟鳴」號輕型護衛艦以及「佩琴加」號中型海上油輪組成的編隊執行巡邏任務；共軍則出動海軍「南昌」號驅逐艦、「鹽城」號護衛艦和「東平湖」號綜合保障船參與本次任務。

消息指出，俄中戰艦官兵將研習聯合戰術機動、編隊戰艦之間通信組織方法，舉行一系列實彈炮擊演習，保障艦載直升機飛行。

俄國防部指出，巡邏任務包括加強俄中海軍合作、維持亞太地區和平與穩定、海域監控、保衛俄中海洋經濟活動設施。

俄中海軍戰艦去年10月17至23日舉行了首次聯合巡航，雙方編隊穿越津輕海峽，舉行了數次演練，總航程超過1700海里。

俄羅斯 國防部 俄國

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