習普會面 習近平：任何國家都無權做台灣問題的裁判官

習近平15日在烏茲別克撒馬爾罕舉辦的上海合作組織峰會期間，與俄羅斯總統普京會晤，是俄烏戰爭爆發以來，兩人首次面對面對話。（俄羅斯衛星通訊社）

中國國家主席習近平 15日與俄羅斯 總統普亭 舉行高峰會時，讚賞俄羅斯堅持「一個中國」原則，強調「台灣是中國的一部分」，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。

據中國央視報導，習近平指出，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通。兩國各領域合作穩步推進，體育交流年活動有序展開，地方合作和人文交流更加熱絡，在國際舞台上密切協調，維護國際關係基本準則。面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。

習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。

普亭預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功，相信在習近平領導下，中國經濟社會發展將不斷取得新成就。他表示，當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼與互信，俄中全面戰略協作關係穩固如山。俄中都主張推動更加公平合理的國際秩序，樹立了國際關係典範。

普亭稱，俄方堅定恪守一個中國原則，譴責個別國家在涉及中國核心利益問題上採取挑釁行動。俄方願同中方鞏固深化雙多邊溝通協作，擴大經貿、能源等重點領域合作。推動上海合作組織成員國繼續在互不干涉內政原則基礎上深化合作，打造維護地區安全穩定的權威平台。

習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，雙方討論經貿合作問題。中俄兩國擬在不久的將來，把貿易額提升至2000億美元水平。普亭表示：「我們在多個層面積極發展兩國關係。去年，兩國貿易額增長了35%，達1400多億美元。在今年的前七個月，雙邊貿易額又增長了25%。我相信，我們將在今年年底前達到歷史新高，在不久的將來，正如我們約定的那樣，把年度貿易額提高到2000億美元，甚至更多。」

普亭讚揚習近平在烏克蘭戰爭中的立場，表他理解北京對衝突的疑問和擔憂，俄方會珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場。

習近平15日在烏茲別克撒馬爾罕舉辦的上海合作組織峰會期間，與俄羅斯總統普京會晤，是俄烏戰爭爆發以來，兩人首次面對面對話。