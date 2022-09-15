美鐵路罷工的全球蝴蝶效應：威脅亞洲能源與糧食供應

美國鐵路勞工可能會在美國時間周五（16日）午夜起發動罷工，不僅將干擾美國物流，也可能在全球引發蝴蝶效應。（美聯社）

美國鐵路勞資談判遲遲未達共識，鐵路勞工 可能會在美國時間周五（16日）午夜起發動罷工 ，不僅將干擾美國物流，也可能在全球引發蝴蝶效應：加劇亞洲與歐洲的能源短缺，從而推升燃料價格，增添通膨憂慮。

美國聯邦政府規範的勞資「冷卻期」將在16日屆滿，若勞工拒絕回去上班，或雇主拒絕勞工履行職務，便可能引發罷工。不過，拜登政府官員、鐵路業者以及工會卻還在談判，僵局包括針對加薪幅度、病假、曠職罰款等條件的歧見。

在期限過後，勞資雙方也可能同意繼續談判，美國國會也可能介入干預，要求延長談判或設立和解條件，但美國眾院議長裴洛西已表示，還不清楚國會是否會介入，因為主要議題之一是勞工沒病假。

美國鐵路罷工不只干擾美國的製造與零售業者、塑膠、能源及糧食物流，也將在全球掀起蝴蝶效應。美國的煤炭主要透過鐵路運輸，其中約15%的產量出口到他國－主要是亞洲，若煤炭出口中斷，亞洲發電業者可能被迫尋找替代來源，導致原已供應吃緊的市場更加緊俏。

除了能源，美國鐵路勞工罷工也可能阻礙肥料原料運輸，但此時美國農民亟需肥料；罷工也可能干擾關鍵的農作物收成，減少供應海外市場，從而推升糧價。倫敦與新加坡的大宗商品交易商都正密切關注情勢發展。

貨運鐵路業者Amtre已表示，取消15日起的所有長程服務。目前拜登政府與業者都已擬定緊急因應計畫，政府可能要求海空業者協助運輸貨物，豐田汽車 也表示，可能會增加使用卡車載送汽車，優比速（UPS）與美國主要港口也都在研擬緊急計畫

以下為美國鐵路勞工罷工對美國各產業的影響：

製造業：汽車業將是首當其衝的產業之一，鐵路載運約75%的出廠汽車，若運輸停擺，可能阻礙交車並使車價居高不下。

塑膠：美國每年生產1,000億噸（450億公斤）的塑膠顆粒，多數仰賴鐵路運輸，這些塑膠將供業者用於生產各類用品，包括尿布、經期護理用品、瓶子及購物袋等，業者或許能改以卡車載運，但鐵路和卡車單次能載運的數量差很多。

能源：鐵路罷工將不利煤炭運輸，讓電力業者更難發電。目前美國電力業者都還有煤炭庫存，但若罷工拉長，便提高限電風險。

糧食：農產品也仰賴鐵路運送，專家指出，一台鐵路車廂所載送的小麥，足以生產26萬個麵包，載送的玉米量則足以生產48萬Frito玉米片，鐵路罷工也將影響依賴各類農產品的加工食品。

零售業：在零售業者正為年底購物旺季積極備貨之際，就算鐵路勞工只罷工一天，都會阻礙產品出貨，導致供應鏈延遲好幾周，其他業者可能改用卡車載運，但問題是卡車可能供不應求。