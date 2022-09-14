美供應鏈又要大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

美國鐵路工會醞釀發動罷工。(歐新社)

美國貨運鐵路工人為了要求更好待遇，最快周五（16日）將發動大罷工 。這也代表美國經濟的一個關鍵齒輪可能會在很短的時間內停擺，再度引發供應鏈混亂，從飛機、汽車 到尿布等各種產品的製造商又要面臨另一場衝擊。拜登政府已居中協商，勞工部 長華爾希（Marty Walsh）力促工會與鐵路營運業者達成協議。

以下是相關整理問答：

Ｑ：為何工會威脅罷工？

由於鐵路員工的工作合約被凍結在2019年的水準，工會希望推動改善條件，包括加薪與調整健康照護規定。12個工會中有10個已同意新協議，但還有兩個工會還沒同意。這兩個代表合計超過6萬名鐵路從業人員的工會在9月11日表示，他們仍對工作條件進行協商。

Ｑ：何時展開罷工？

最快16日展開，屆時代表聯邦政府設定的「冷靜期」結束。如果鐵路營運業者和工會無法達成協議，員工可能開始罷工，或被管理層阻止工作。不過，雙方也有可能同意延長冷靜期，避免當前鐵路運作停擺。

Ｑ：哪些產業可能受影響？全美經濟損失？

美國約30%貨物仍靠鐵路運輸，因此停工可能導致美國經濟每天損失20億美元。

汽車產業將受影響，因為靠鐵路運輸的75%新車將會無法從工廠輸出。從農業到營建影產業也將感受到鐵路罷工衝擊，過去四年來，鐵路運輸最大量的前三大農林產品為玉米、小麥與木材。穀物將無法運到麵包工廠，製造商無法取得用於製造日常產品的化學品。

海運業者也可能受到牽連。在沒有火車運走抵達港口貨物的情況下，更多貨櫃可能會堆積在主要港口。就連電力業者也會受威脅，因為貨運鐵路運輸的煤炭仍佔全美發電的22%。另外，在美國生產的約70%乙醇也靠鐵路運輸。

零售巨擘方面，沃爾瑪、亞馬遜都依賴巴菲特旗下的伯靈頓北方聖大菲鐵路公司（BNSF），以及諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）在國內運送數萬個貨櫃。

Ｑ：上一回鐵路罷工發生在何時？

在1992年，當時罷工兩天，最後是國會修法與時任美國總統的老布希簽署一項相關法案。