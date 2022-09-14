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習近平普亭將會面 美媒：中俄無止境友誼備受考驗

中央社台北14日電
中國國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭在上合峰會會面。圖為2018年習近平(右)和普亭(左)在上合峰會上見面。美聯社
中國國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭在上合峰會會面。圖為2018年習近平(右)和普亭(左)在上合峰會上見面。美聯社

中國國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭在上合峰會會面。美媒形容，這次會面考驗中俄之間無止境的友誼，尤其是俄羅斯最近在烏克蘭戰役嚴重失利，學者普遍認為中國不會積極支持俄羅斯。

紐約時報13日報導形容，這次是習近平及普亭（Vladimir Putin）兩位專制領導人聯手反對他們眼中美國霸權的一次力量展示，但與此同時中俄都處於疲弱階段，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中嚴重受挫，而中國正面臨經濟成長放緩。

中俄都有各自的議程及需面對的挑戰，這也考驗兩國曾形容為「沒有止境」的友誼。

報導指出，俄羅斯最近在俄烏戰爭失利，加上西方制裁造成廣泛損失，導致中國對俄方的支持變得尤其重要。中國已成為俄羅斯大宗商品的主要買家，有助於補充其國庫。

在西方國家制裁俄羅斯期間，普亭最常提到的是俄中關係不斷擴大，證明俄羅斯無法被孤立。

報導形容，普亭將在與習近平的會面中，把中國視為救命索，並希望就天然氣管道與中國達成協議。俄羅斯還需要獲得中國的高科技出口產品和人民幣來支付這些商品，因為俄羅斯獲得美元的管道受到嚴格限制。

報導指出，在中國方面，形象對於習近平來說很重要，他準備在下個月中共20大爭取第3個任期，與普亭會面將使習近平有機會看起來像一個世界級政治家，在中國國內會是很好的宣傳。

而俄羅斯也表現得支持中國，像8月眾議院議長裴洛西訪台，俄羅斯指訪問是「挑釁」，並承諾「絕對聲援中國」。

目前俄烏戰爭對俄羅斯產生適得其反的效果，中國領導層正在應對嚴格防疫政策對政治和經濟的影響，普亭在俄羅斯的主導地位遭受嚴重削弱，都可能損及北京的狀況。

報導表示，中國到底要加倍支持俄羅斯，還是讓俄羅斯自己渡過難關，這兩種戰略都存在風險，大多數專家預計中國會選擇一條中間路線，即在不公開規避制裁或直接提供軍事援助下繼續向俄方提供經濟支持。

牛津大學歷史與政治學教授米德（Rana Mitter）表示，習近平領導下的中國在俄羅斯問題上一直像在走鋼絲，中國熱衷於總體上支持俄羅斯，但發現積極支持俄侵烏在政治上過於尷尬而無法考慮，並且中國希望俄方自己想辦法搞定。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，中國一直避免軍事介入俄烏戰爭，並將繼續這麼做，尤其是俄羅斯在戰場上已經遭遇嚴重失敗。

他又指，雖然自4月以來中國大量購買俄羅斯能源，在非軍事方面起到了一點作用，但中國的外交和政治支持或同情不會真正幫到俄方。

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，「中國的籌碼比俄羅斯多。」

新加坡的國際關係專家李明江表示，「我並不認為習近平會發表將被視為對俄羅斯提供更多戰略支持的新聲明，我也不認為中國會放棄已經說過的話。」

報導指出，在經濟和軍事上中國都較俄羅斯占上風。在烏克蘭戰爭爆發前，中國的經濟規模是俄羅斯的10倍。從5月到7月，中國以大幅折扣購買了創紀錄數量的俄羅斯石油，並從俄羅斯進口更多天然氣和煤炭。

雖然中國向俄羅斯出售了許多不使用西方技術的汽車等產品，但今年迄今為止，中國似乎沒有向俄羅斯出售武器，令俄方要轉向伊朗和北韓尋求軍事裝備。

俄羅斯 習近平 普亭

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