美出動最強轟炸機B-1B 監控中國非法捕魚漁船

一架美國B-1B轟炸機從關島機場起飛。（路透）

美國「戰區」網站報導，近期美國空軍B-1B戰略轟炸機飛往南美執行了一項監視非法捕魚的任務，文章把「非法捕撈」指向中國，稱揣摩打擊非法捕魚是美軍「更廣泛對抗中國戰略的一部分」。

中媒觀察者網稱，美軍這項不尋常的任務，藉機操練了一番作戰技能。離譜的是，這場遠在南美的行動，硬將中國扯到其中，還把「非法捕撈」的帽子扣向中國。

文章稱，9月7日美國空軍至少有兩架B-1B戰略轟炸機從德州 戴森空軍基地起飛，前往厄瓜多爾外海及加拉帕戈斯群島附近監視非法捕魚。

文章稱，對於B-1B這種機型來說，這是一項不尋常的任務，因為B-1B是一種「能力很強的遠端打擊平台」，可以向數千公里外投射火力。但實際上，這次行動是美軍在現實環境中練習技能的一種方式。

文章說，作為一款臨時的遠端監視平台，B-1B可以利用自身攜帶的「狙擊手」瞄準吊艙識別水面物體，跟蹤移動目標，並生成特定的GPS座標，很適合執行某些非傳統情報/監視/偵察（NTISR）任務。此前空軍B-52戰略轟炸機也執行過類似的任務，特別是在加勒比地區搜索可能的毒品走私船隻，支援地區禁毒工作。

美國空軍稱，在與厄瓜多爾和巴拿馬政府合作的本次行動中，轟炸機出動是為了打擊「非法、未報告和無管制捕魚」行為。B-1B在執行監視任務的過程中得到了從佛州 麥克迪爾空軍基地起飛的KC-135加油機的支援。

美國南方司令部的一份聲明說，這種地區性的軍事接觸加強了美軍與厄瓜多爾和巴拿馬的夥伴關係，增強了相互操作性，提高了各方應對未來救災、人道主義援助、安全行動的集體籌備能力。

觀察者網報導稱，「戰區」網站的這篇文章就行動本身分析一番後，硬扯上遠隔千里的中國。該文指控中國漁船經常被認為從事非法捕撈活動。美國軍方以及美國政府的其他部門可能會愈來愈多地發覺，自己已經直接或間接參與到打擊非法捕魚的行動中，「作為更廣泛對抗中國戰略的一部分」。

今年6月，總統拜登 簽署了美國首份關於「非法、不報告和無管制（IUU）捕魚活動」的國家安全備忘錄，要求美國政府機構加強合作、公布新規以打擊非法捕撈活動，並稱此舉將促進對海洋資源的可持續開發。美聯社等外媒一致認為，其內容毫無疑問是在針對中國。

觀察者網報導說，中方是負責任的漁業國家，積極履行國際義務。中國外交部發言人汪文斌曾指出，美國圍網漁船在公海作業的天數大幅超出了有關漁業管理組織所規定的天數，而且連續多年違規。