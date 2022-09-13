鳯凰城8月通膨率飆至13% 創全美各城20年紀錄

通膨高居不下，但全美各城高低不一。亞州鳳凰城的通膨率高達13%，全美最高，形同加稅。圖為鳳凰志工7月在食物銀行領取各大超市損贈的食物，分配給低收入家庭。(美聯社)

聯邦勞工統計局數據顯示，儘管汽油價 格下跌，8月總體通膨率仍然回升，原先以為有機會放緩的希望破滅；與此同時，全國平均通貨膨脹 率8.3%，掩蓋了全美各城市之間差距日益擴大的事實，聯準會打贏通膨戰的難度也因此大增。其中，亞利桑納州 最大城市鳳凰城(Phoenix)8月通膨率飆升至13%，創下全美各城市20年來的紀錄，是舊金山的兩倍多。

除了鳯凰城，貫穿南部州和西南部州的陽光帶(Sun Belt)各城市的消費者物價指數都出現兩位數增長，亞特蘭大都會區的年通貨膨脹率為11.7%，邁阿密達到10.7%。截至8月為止的過去12個月，舊金山消費者物價指數上漲5.7%，洛杉磯上漲7.6%，紐約市都會區上漲6.6%，較7月份6.5%略增。

陽光帶各城市通貨膨脹率大增，主要與住房成本高昂有關，公寓和房屋短缺、外加投資者湧入，推高了租金；而且，租金通常是滯後指標，代表住房成本可能還有更大上漲空間。鳳凰城大都會8月份住房成本比去年同期上漲19%，同一時期全國住房成本漲幅為6.2%。

鳳凰城和亞特蘭大分別是亞利桑納州和喬治亞州的最大城市，兩地房價雙雙飆升，令人更加關注當地競爭激烈、即將在八周後見真章的兩場聯邦參議員期中選舉。

最近的愛默生學院民意調查(Emerson College Polling)顯示，亞利桑納州民主黨聯邦參議員凱利(Mark Kelly)與對手共和黨馬斯特斯(Blake Masters)差距貼近；喬治亞州民主黨現任聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)與共和黨對手沃克(Herschel Walker)處於火併狀態。兩項民意調查都顯示，經濟是選民普遍關切議題。

全國汽油價格普遍下滑，但鳳凰城汽油價格並未像全國其他地區那樣迅速下降；鳯凰城8月的汽車燃料成本上漲33.5%，全國上漲幅度則為26.2%。

聯邦政府持續追踪23個都會區物價，其中，紐約、洛杉磯和芝加哥每月都會呈報通貨膨脹率，其他城市每兩個月呈報一次。在報告7月物價指數的城市中，佛羅里達州坦帕市(Tampa)以漲幅11.2%領先各地。