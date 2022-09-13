路透：美國考慮制裁方案以嚇阻北京侵台

路透13日獨家報導，美國政府正考慮制裁中國的系列方案，以嚇阻北京 侵略台灣，此外，歐盟 也面臨來自台灣的強力遊說。

路透掌握多項管道得知，華府的醞釀和台北針對歐盟外交官員的個別遊說，都還在初步階段；雙方都想透過制裁嚇阻中方進犯台灣，但細節未知。

路透報導，目前西方國家已針對部分敏感科技（電腦晶片和通訊設備），限制對中國的貿易和投資。

路透報導，一旦對全球第二大經濟體和重要供應鏈實施制裁，可行性勢必招致質疑。

於川普政府時期負責出口管制的美國商務部前助理部長妮卡塔（Nazak Nikakhtar）告訴路透，比起制裁俄羅斯，制裁中國要複雜得多，因美國與盟國和中國經濟的關係盤根錯節。

中國在聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）8月初訪台後，對台灣實施一系列脅迫行動；此外，中國共產黨即將舉行20大，邁入領導人習近平的第三任期。

路透報導，美國官員正考慮制裁中國的可能選項，嚇阻習近平真的攻打台灣。

路透引述消息來源報導，美國自今年2月俄羅斯侵略烏克蘭後開始討論制裁，但從裴洛西訪問台灣引發北京反應後，相關討論越發熱烈。

一名非美國官員告訴路透，白宮的重點在確保歐亞各國達成共識，以及避免激怒北京。

針對歐盟現況，路透引述6位知情人士報導，台灣自烏克蘭戰爭起就像歐洲官員提出制裁建議，中國近日的軍事演習使得台灣態度越發堅定，台歐官員接觸越發密切，台灣方面要求歐洲官員準備制裁的呼聲越來越高。