CNN：俄刻意宣傳 中支持侵烏

近來俄軍在烏克蘭戰場失利，在俄國總統普亭與中國領導人習近平本周將於烏茲別克會晤前，莫斯科似乎刻意開始宣傳北京支持俄國侵烏。圖維2019年11月12日，普亭（左）與習近平（右）在金磚國家巴西峰會場邊會面。（美聯社）

ＣＮＮ報導，近來俄軍在烏克蘭 戰場失利，在俄國 總統普亭與中國領導人習近平本周將於烏茲別克會晤前，莫斯科似乎刻意開始宣傳北京 支持俄國侵烏。

據俄國會發出的聲明，上周訪俄的中國全國人大常委會委員長栗戰書，在會見俄國下議院議長沃洛金時明確表示支持俄國侵烏。

俄國聲明還稱，栗戰書向俄國議員保證，「在事關俄國切身利益問題上，中國表示理解和支持，尤其是烏克蘭問題。」栗戰書並批評美國和北約擴張至俄國邊界，嚴重威脅俄國安全與人民生命，「我們充分理解俄國必須採取必要措施保護其核心利益，我們正提供援助。我們看到俄國在烏克蘭問題處於極其艱難的處境，俄國在此情況下做出重要選擇與堅定回應。」

然而，中國官員此前從未公開認可俄國侵烏的「必要性」，亦未承認提供援助。根據新華社十日報導，栗戰書僅稱中國願繼續同俄國一道，在涉及彼此核心利益與重大關切問題上相互堅定支持，完全未提栗戰書上述關於烏克蘭的談話。

ＣＮＮ說，中方官方對高層會面的報導省略部分細節，並不罕見，但中俄聲明出現重大差異，引起許多專家注意。華府智庫戰略暨國際研究中心研究員哈特說，若俄國未對自家聲明中的主張進行解釋，恐激怒部分北京高層。

約翰霍普金斯大學教授布蘭德斯表示，北京無法坐視俄國在烏克蘭戰敗，擔心俄國力量因此嚴重削弱，無法協助分散美國注意力，甚至引發莫斯科政局動盪。他並認為，隨著俄國處境惡化，普亭將向北京尋求更多支持，若北京找不出提供支持的方法，中俄夥伴關係恐將很快趨於緊張。