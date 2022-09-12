即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

自由撰稿記者列登(Andrew Leyden)11日傍晚在推特 分享照片顯示，前總統川普 搭乘私人座機抵達華府 杜勒斯機場(Dulles Airport)，引發網友熱議身陷機密檔案調查的川普是否即將遭到逮捕，或是因為健康狀況出問題而回到華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)看病。

Donald Trump has just landed at Dulles Airport this evening. pic.twitter.com/TqtLYGBUcp — Andrew Leyden (@PenguinSix) September 11, 2022

列登稍後在YouTube上傳了在杜勒斯機場籬笆外拍攝的影片，畫面顯示身穿白襯衫、褐色外套、黑色長褲及高爾夫球鞋的川普走下座機，進入一部黑色車輛。

經常在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文的川普，對於這趟華府之行隻字未提。

2021年1月卸任以來，川普只有一次回到華府，今年7月底在「美國第一政策研究中心」(America First Policy Institute)研討會閉幕典禮發表演說。

新聞周刊(Newsweek)報導，推特網友熱烈討論川普低調返回華府的原因，某些網友推測可能與即將遭到司法部逮捕有關，也有網友認為可能是因為健康問題，必須前往華特里德檢查或看病。

有網友指出，從川普仍穿著高爾夫球鞋可以推測，這趟華府之行並沒有預先安排，而是倉促成行。

前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫康威(George Conway)在推特回應中寫道，並不認同川普返回華府只是為了打球的說詞，因為華府地區的天氣近來並不適合打高爾夫球。