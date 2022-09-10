從情婦變王后 卡蜜拉終獲英國王室成員認同

卡蜜拉曾是時為英國王儲的查理的情婦與紅粉知己，在與查理結婚17年後，她逐漸獲得王室成員認同。(美聯社)

卡蜜拉曾是時為英國 王儲的查理的情婦與紅粉知己，在與查理結婚17年後，她逐漸獲得王室成員認同。如今女王伊麗莎白二世辭世，查理成為國王，他一生摯愛卡蜜拉也獲得王后頭銜。

英國廣播公司（BBC）報導，英國大眾對於在國內外重要活動和慶典中，看到卡蜜拉（Camilla）陪伴在丈夫查理三世（Charles III）身邊，已經感到習以為常。但誠如卡蜜拉曾經坦承，這絕非易事。

過往鮮少有女性像卡蜜拉一樣，在檯面上如此受到非議。她是讓英國王室「世紀婚姻」破裂的「另一個女人」，也不斷被人拿來和查理前妻黛安娜王妃（Princess Diana）比較。

在決定與查理交往後，卡蜜拉的生活就此天翻地覆。她多年來不斷受到媒體追逐，她的個性、外表等，都遭到無情的攻擊。但她挺過風雨，逐漸鞏固自己在王室的地位。

據稱兩人20多歲相遇時，查理對卡蜜拉一見鍾情。但從那一刻直到他們修成正果，對卡蜜拉來說卻是條漫漫長路。

要讓女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）完全接受卡蜜拉，需要不少時間。但在女王晚年，她已不吝於表達對卡蜜拉的支持。

卡蜜拉這位新王后或許永遠不會獲得英國公眾全然的認同，但就像她今年稍早接受「時尚雜誌」（Vogue）採訪時說的：「日子還是得過，我得試著前進，並與之共存。」

卡蜜拉1947年7月17日出生在英國上流社會家庭，父親是陸軍退休軍官。1970年代初期，她經人介紹認識了查理。根據查理傳記作者丁布比（Jonathan Dimbleby）所稱，卡蜜拉為人溫暖低調，沒有戀愛經驗的查理幾乎對她一見鍾情。

但當時時機不對，查理才20歲出頭，正要開始海軍生涯。他1972年底被派往海外執勤8個月，期間卡蜜拉答應了另一名追求者鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）的求婚。為何不等查理？友人揣測她不認為自己是當王后的料。

卡蜜拉婚後仍與查理維持友好關係，查理不僅和鮑爾斯一起打馬球，夫妻倆還要求查理當兩人第一個孩子的教父。

到了1981年夏天，查理結識了年輕的黛安娜，並向她求婚。但這時卡蜜拉與查理仍互動密切，根據黛安娜傳記作者莫頓（Andrew Morton）說法，黛安娜差一點就取消婚禮。

毫無疑問，黛安娜因為丈夫與卡蜜拉的關係而苦苦掙扎。即便查理堅稱，他是在與黛安娜的婚姻「破裂到無法挽回」時，才與卡蜜拉重燃愛火；但如同黛安娜1995年受訪時所稱，「這段婚姻裡有三個人」。

正當查理與卡蜜拉各自的婚姻持續惡化，兩人1989年一段深夜親密通話被偷錄下來，並於4年後公諸於世。於是卡蜜拉在1995年正式離婚，查理與黛安娜的婚姻也在1996年正式結束。

1997年黛安娜因意外喪身後，查理與卡蜜拉又更難回應外界批評。此後在公眾目光下，查理把注意力放在兩子威廉 （William）與哈利 （Harry）身上，卡蜜拉則隱身。但兩人持續交往。

查理的立場是，卡蜜拉是他生命中不可或缺的一部分。於是他開始精心安排計畫，讓卡蜜拉在公眾眼中的地位能獲得平反。兩人在2005年辦了一場小型民事婚禮，正式成為夫妻。

但多年來，卡蜜拉將被稱為王后或王妃的爭論不曾間斷。這件事最終由女王定奪，她在2022年表示，她「誠心希望，時候到了，卡蜜拉被稱為王后」。這成為卡蜜拉贏得查理身邊另一半地位的證明。

2005年，查理與卡蜜拉結婚後的幾個月，就要滿21歲的哈利王子表示，卡蜜拉是位「很棒的女性」，讓他的父親非常幸福。「威廉和我都很喜愛她，也和她相處得很好。」

儘管此後幾年少聞威廉和哈利談及對卡蜜拉的感覺，但從威廉與妻子凱特（Kate）在公開活動中與卡蜜拉的互動和肢體語言，可以看見溫暖、熟悉的感覺，暗示他們的關係不差。

查理和卡蜜拉已經結婚17年，在公開場合中，兩人的默契是顯而易見的。

國王的角色是孤獨的。而查理不願意放棄卡蜜拉，或許因為他知道，卡蜜拉是唯一能陪伴他接下這個角色的人。