印太經濟架構14國部長會議 美與盟國敲定談判目標

美國貿易代表（USTR）戴琪（左）和商務部長雷蒙多（右）8日出席在洛杉磯舉行的印太經濟架構部長級會議。（Getty Images）

美國試圖建立與中國抗衡的經濟架構，今天與亞洲盟國對一系列談判目標達成共識，尤其是關於貿易與供應鏈的議題。

法新社報導，印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Prosperity Framework, IPEF）舉行首次部長級會議，官員們替占全球經濟40%的14個國家，為關鍵支柱的共同標準制定了基礎，當中包括綠色能源和打擊貪腐，但未對架構骨幹提供多少實質內容。

美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）總結時說：「我可以很有信心的說，IPEF將在美國及其他IPEF國家創造就業 機會。」

「我們能敲定四項部長級聲明，列出框架全貌，並替未來的討論提供路線圖。」

數年前，前總統川普讓美國退出更全面、好不容易談成的跨太平洋夥伴協定（TPP）。這個區域貿易協定之後在華府缺席下持續推進，被稱為是「高品質」的協議，能真正地與中國經濟實力相互抗衡。

但隨著美國輿論對自由貿易協定的態度轉趨保守，認為將對美國就業構成威脅的情況下，拜登政府選擇不重新加入TPP，轉而打造印太經濟架構。

目前參加印太經濟架構的國家有美國、澳洲、汶萊、斐濟、印度 、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國與越南。

雷蒙多讚揚「所有成員間達成的共識和承諾」，儘管她也承認印度尚未簽署有關貿易和數位經濟的協議。

與會的商界領袖表示，在沒有像TPP這樣強而有力協議的情況下，經過兩天談判所達成的框架是值得肯定的。

這個聯盟理論上是一個「開放平台」，之後可能還會有其他國家加入，但不包括台灣。