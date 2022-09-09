曾是愛表態的王儲 查理能否成為謹言的國王？

查理國王（左）上任後第一件重要國事，即是接見也剛上任的新首相特拉斯。（美聯社）

英國 歷史上候位最久的王位繼承人查理，現在是國王查理三世了，73歲的他，在長達70年的「學徒」期間，見證過15位英國首相和14位美國總統來來去去，是史上準備最充分、年齡最大的新君主。在伊麗莎白二世女王畫時代的非凡統治後，他會是什麼樣的國王？這位過去不吝於發聲的王儲，今後將如何扮演中立的君主？

反對者：新國王軟弱、虛榮

路透報導，英國國王並不容易當。已故女王備受愛戴，但王室聲譽受損，成員之間關係緊張，就連白金漢宮的工作人員也受到種族歧視 的指控。

查理國王以73歲的高齡面對這些挑戰，而他的第二任妻子卡蜜拉在公眾眼中也是毀譽參半。在反對者看來，這位新國王軟弱、虛榮、好管閒事，根本無法勝任君主的角色，與已故王妃戴安娜失敗的婚姻，更讓他長期飽受非議。

英國廣播公司(BBC)也在報導中指出，作為國王，查理將不再擁有自己的護照或駕照，也不會再公開發表強烈意見；他的君主身分將凌駕於個人。憲法專家博格丹諾(Vernon Bogdanor)認為，這會是一個因為角色不同而規則有別的「風格丕變」案例，「他打從一開始就知道自己的風格將不得不改變，因為民眾不會想要一位發起運動的君主。」

查理王曾說：我沒那麼笨

查理國王很清楚自己不能再那麼直言不諱。他2018年接受BBC採訪時說：「我沒那麼笨，我確實明白，統治的運作截然不同。若以為我會繼續沿用同一套行事作風，根本是胡說。」

但查理的統治確實會與他的母親不同。英國已是個文化更多元、更多信仰的國家，博格丹諾預期，新國王將期盼自己團結各方，為少數民族和弱勢群體建立連結；王室對藝術音樂文化的贊助也會更多、更強調莎士比亞文學作品，而非賽馬活動。

曾與查理國王一起在王子信託基金會(Prince's Trust)工作多年的多夫曼爵士(Sir Lloyd Dorfman)則認為，國王將不會完全停止參與氣候變化和有機農業等議題。他表示，「國王知識淵博又很有效率。很難想像他會在成為君主後全然放棄這些事。」

評論員：別指望巨大變化

儘管外界有很多關於查理傾向為王室「瘦身」的討論，認為他會更重視由他和王后卡蜜拉、威廉 王儲夫婦組成的核心王室成員，但王室評論員墨菲(Victoria Murphy)指出，連續性和穩定性將是新統治傳遞的最重要訊息，「別指望任何巨大、不調和的變化；他會非常小心的。」

至於查理國王的統治一開始會獲得多少公眾支持？他本人以前曾這麼說：「像君主制這種奇特的東西，非得重視人們的看法不可，否則將無以為繼。畢竟，要是人民不想要它，它就不會存在。」

而根據YouGov網路市調公司去年12月調查顯示，查理的人氣越來越高，近三分之二的人對他持正面態度。但民調也持續顯示，他不如母親伊麗莎白二世或兒子威廉王子受歡迎，尤其是在年輕人當中，知名度較低，因此仍有很大的進步空間。