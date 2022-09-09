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白金漢宮：登基會議10日宣布查理三世即位英王

英女王駕崩前兩天有癥兆？醫師：顯示已不久於人世

白金漢宮：登基會議10日宣布查理三世即位英王

中央社倫敦9日專電
新國王查理三世和新王后(Queen Consort)卡蜜拉9日在白金漢宮前，路過民眾自發前往獻下的鮮花。(美聯社)
新國王查理三世和新王后(Queen Consort)卡蜜拉9日在白金漢宮前，路過民眾自發前往獻下的鮮花。(美聯社)

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，王儲查理三世自動成為國王。英國白金漢宮宣布，查理三世將於倫敦時間10日上午10時（美東時間10日凌晨5時）召開的登基會議上正式被宣告繼任即位。

白金漢宮表示，登基會議（Accession Council）將在聖詹姆士宮（St. James's Palace）舉行，樞密院（Privy Council）成員出席。

會議分為兩階段，在第一階段，在國王不參與的情況下，樞密院將宣布查理三世即位；在第二階段，身為新任君主的查理三世將主持樞密院。

除了樞密院成員，倫敦金融城市長及參事、大英國協各成員國駐英高級專員、內閣重臣（首相以及財政、外交、內政大臣）等人也受邀出席，但可能僅參加登基會議其中一個階段，或全程參與。

根據白金漢宮，並非所有樞密院成員都必須參加登基會議。

根據白金漢宮提供的資料，查理三世將發表即位宣誓，並簽署捍衛蘇格蘭教會（Church in Scotland）安全的承諾，以及與統治權延續有關的一系列樞密院文件。接著在上午11時，從聖詹姆士宮的一個陽台，嘉德紋章官（Garter King of Arms）將向公眾宣告查理三世即位。

相關宣言隨後將在12時於倫敦金融城（City of London）的皇家交易所（Royal Exchange）再次宣讀。11日，宣言會在蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯宣讀，時間一樣是12時。

白金漢宮指出，為向新任君主致敬，當即位宣言在聖詹姆士宮獲公開宣讀時，各地將暫停降半旗，直到宣言在蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯獲宣讀1小時後，再恢復降半旗，哀悼伊麗莎白二世辭世。

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