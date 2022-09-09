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IRS將退回2019、2020年度所得稅逾期申報罰款

記者顏伶如／即時報導
國稅局(IRS)將自動退回2019年、2020年度聯邦所得稅逾期申報罰款(Late-Filing Penalties)。美聯社
國稅局(IRS)將自動退回2019年、2020年度聯邦所得稅逾期申報罰款(Late-Filing Penalties)。美聯社

國稅局(IRS)將自動退回2019年、2020年度聯邦所得稅逾期申報罰款(Late-Filing Penalties)，符合資格但卻迄今尚未完成所得稅申報的納稅人及公司行號，則必須在9月30日前完成報稅。國稅局表示，平均每筆退款金額約750元。

根據統計，錯過2019年、2020年度聯邦所得稅時申報期限的民眾約有160萬人，國稅局將依照新上路的疫情紓困方案的罰款豁免條款(penalty waiver)，自動退回逾期申報罰款，納稅人不需要填表或打電話。

國稅局表示，絕大多數納稅人在9月底之前就能收到退款。國稅局將直接寄發支票到納稅人報稅紀錄上的地址。

國稅局指出，這波逾期申報罰款退回的對象，除了個人之外還有公司行號，總計金額有12億元，平均每筆退款金額約750元。

然而，符合申領逾期報稅罰款退款資格，可是卻到現在都還沒完成2019年或2020年所得稅報稅的納稅人，則必須在今年9月30日之前提交申請，否則將錯過機會。

國稅局表示，罰款豁免條款用意在於協助個人生計受到疫情衝擊的納稅人，並讓國稅局能夠專心處理疫情期間嚴重累積的報稅積案，以便在下一個報稅季節來臨之前，恢復原本的正常運作。

「全國納稅人倡議組織」(National Taxpayer Advocate)倡議律師艾琳‧柯林斯(Erin M. Collins)指出，到現在都還沒申報2019年或2020年度所得稅的民眾，應該盡快完成電子報稅。

個人所得稅的逾期申報罰款是每個月罰款未繳納稅款的5%計算，罰款最高上限為25%。舉例來說，如果欠稅1萬元，每個月罰款500元，直到上限2500元。

美國註冊會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants，AICPA)呼籲國稅局延長讓納稅人申請退回逾期申報罰款的期限。

美國註冊會計師協會日前致函國稅局指出，9月30日的期限對納稅人來說「超出情理」(unreasonable)，因為民眾目前可能忙於他務，例如10月17日是申請延後申報2021年所得稅的最後期限。

國稅局發言人史密斯(Eric L. Smith)表示，注意到希望延候9月30日期限的要求，但到目前為止，規定並未改變。

國稅局 報稅 疫情

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