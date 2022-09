悼伊麗莎白二世 拜登：她定義了一個時代

拜登總統(右)與第一夫人吉兒(左)去年到倫敦溫莎城堡拜會英國女王伊麗莎白二世。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世在當地時間8日傍晚辭世,享耆壽96歲;拜登 總統和第一夫人吉兒(Jill Biden)透過聲明表示,「女王不僅是一位君主,她定義了一個時代。」

拜登回憶,首次見到女王是在1982年,當時的他是聯邦參議員,隨訪團訪問英國;拜登夫婦去年6月首次以總統和第一夫人身分出訪海外,女王熱情接待令人感動。

伊麗莎白二世在位期間,曾會晤14位美國總統;拜登表示,在美國經歷911事件後那段最黑暗的歲月裡,女王和美國站在一起,女王曾說「悲傷是我們為愛付出的代價。」(Grief is the price we pay for love.)

➤➤➤帝國王冠的謝幕:英女王伊麗莎白二世逝世(1926-2022)

拜登說,在不斷變動的世界裡,對幾個世代的英國人民來說,女王是穩定的存在、足以慰藉和驕傲的源泉,女王在任的70年裡,她見證了人類和尊嚴的進步。

拜登說,伊麗莎白二世是首位讓全球民眾感覺能直接接觸的英國君王,從廣播中聽到她的聲音、從電視上見證她的加冕,也自手機收看她的耶誕演講和白金禧年慶祝活動,女王奉獻一生來服務。

拜登表示,伊麗莎白二世深化美國和英國同盟的基石,協助打造了這段特殊的雙邊關係;接下來,美國期望和國王(查理三世)與王后(卡蜜拉)維持密切友誼,全美國人民的思念與祈禱與英國人民同在,向皇室家庭致上最深哀悼之意。

女王健康8日傳出狀況,白宮 表示,拜登稍早前和英國首相特拉斯(Liz Truss)通話,很是掛念女王,且持續聽取相關簡報。

➤➤➤女王駕崩倫敦橋計畫啟動 西敏宮停靈3天

白宮例行記者會進行到一半傳出女王逝世訊息,白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)停頓片刻表示,「我們的心與英國人民、與女王及其家人同在。」

影片來源:YouTube CBS News

拜登緊急取消下午原定的演說,發布悼念聲明。

前總統川普、歐巴馬、布希、柯林頓和卡特均透過聲明表示哀悼,並回憶與女王共度的友誼時光。