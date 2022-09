快訊直播／英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲

英國王室宣布,英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩,享耆壽96歲,王儲查理將繼位成為英國國王。伊麗莎白二世在位70年,6日剛任命她的第15位首相特拉斯 。她是當今世上在位最久的君主,也是英國史上在位最久的君主,早已成為英國象徵。

影片來源:YouTube Sky News

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W