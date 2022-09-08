快訊直播／英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲。美聯社

英國王室宣布，英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理將繼位成為英國國王。伊麗莎白二世在位70年，6日剛任命她的第15位首相特拉斯 。她是當今世上在位最久的君主，也是英國史上在位最久的君主，早已成為英國象徵。

影片來源：YouTube Sky News

▼白金漢宮發布聲明：

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

任命特拉斯 最後公開露面

女王晚年行動不便，6日在蘇格蘭巴摩拉城堡接見並任命新首相特拉斯，是在位70年來首度沒有在白金漢宮辦理新舊任首相交接。從官方照片可以看到，女王和特拉斯見面時，雖然面帶笑容，但看起來很虛弱，拿著拐杖支撐，她在象徵性典禮中與特拉斯握手，任命特拉斯領導新政府。

這是女王最後一次公開露面。她隨後沒有主持國協運動會開幕式，並推遲與樞密院顧問團的會議。8日一早白金漢宮發表聲明，稱伊麗莎白二世身體欠安，在御醫團隊建議下接受「醫療監看」。隨後傳出王儲查理王子夫婦及王位第二順位繼承人女王長孫威廉、女王最疼愛的次子安德魯王子相繼趕往蘇格蘭巴摩拉城堡消息。就連與王室漸行漸遠但人在英國的女王次孫哈利，得知消息後也趕往巴摩拉城堡。

菲立普親王過世 形單影隻

伊麗莎白二世去年以來一直受行走和站立時的問題所苦，不得不取消一連串公眾活動。今年2月她曾感染新冠病毒，雖然康復，但她說染疫讓她「筋疲力竭」。

統治英國70年的伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主，親見15位首相來來去去。她登基時，英國首相是邱吉爾。

今年6月，英國為女王登基70年舉辦白金禧慶典，當時她雖在白金漢宮陽台露面，但缺席其他活動。她的夫婿菲立普親王於去年4月9日逝世，享耆壽99歲。女王夫婦結縭73年，是英國王室中維持最久的婚姻。菲立普親王過世後，她在葬禮上顯得形單影隻，心情不免深受影響。

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在位70年 外訪經歷豐富

伊麗莎白二世1953年6月2日在西敏寺大教堂加冕，時年27歲。這也是英國王室加冕典禮首度在電視播出，觀眾包括2千萬英國人和近1億北美居民。

伊麗莎白二世即位後，面臨英國戰後國力衰退和大英帝國逐漸解體。英國殖民地在1950年代至1960年代紛紛獨立，女王嘗試組織大英國協維繫關係，以大英國協元首身分訪問澳洲、紐西蘭和加拿大等國。

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女王曾在1976年前往美國，出席美國從英國獨立200周年紀念，她任內共接見13位美國總統。雖然女王外訪經歷豐富，但對於英國政治，她始終恪守中立原則。

女王夫婦子孫昌茂，育有王儲查理等3男1女，孫子女包括威廉和哈利王子等，曾孫子女則有喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子和哈利王子的兒子亞契等。查理繼位後，威廉王子將成為王儲，兒子喬治王子則是王位第二順位繼承人。