我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

聯準會本月邁向升息3碼 多位Fed官員繼續放鷹

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會本月升息3碼的機率高。圖為聯準會主席鮑爾。(路透)
聯準會本月升息3碼的機率高。圖為聯準會主席鮑爾。(路透)

分析聯準會（Fed）決策方向精準的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）7日報導，在聯準會主席鮑爾公開承諾，就算會導致失業率提高也要降低通膨後，聯準會在本月下旬顯然將邁向升息3碼，將會是美國央行連三度升息3碼。聯準會包括副主席布蘭納德在內的多位官員，同日也持續發出鷹派言論。

提米羅斯指出，距離聯準會9月20、21日的會議剩下約兩周，但官員們在近期的公開談話和採訪中幾乎沒有淡化市場關於連續第三度升息3碼的預期。

根據芝加哥商業交易所（CME）的數據，利率期貨市場投資人7日預期聯準會本月將再升息3碼的可能性約為 75%。

鮑爾在8月26日的傑克森動會議演說中強調，央行致力於升息直到足以抑制目前處在40年高點的通膨。SGH Macro Advisors首席經濟學家杜伊Tim Duy表示，鮑爾的談話與論調讓他成為聯準會官員中，更積極支持升息者。他說，升息3碼將符合這樣的取徑，鮑爾的演說顯示他「非常不想給人留下聯準會打擊通膨不力的印象」。

聯準會多位官員7日也發出鷹派言論。聯準會副主席布蘭納德雖然沒有表明她支持新一輪升息的幅度，但強調必須把利率調高並維持在能減緩經濟活動的水準，「只要能夠壓低通膨，我們就會維持那樣」。

布蘭納德解釋為何官員們預期升息會帶動未來數月的通膨減緩。她還強調，決策者最終必須平衡過度升息和經濟成長放緩後太早降息的風險，「在緊縮周期的某個時刻，風險將變得更加雙面」。

7月就任聯準會銀行監管副主席的巴爾（Michael Barr）同日表示，他認為讓通膨變得根深柢固的風險，比過度升息的風險更令人憂心。他說，較高利率可能為經濟帶來一些痛苦，但如果讓通膨變得更高會更糟糕。

另外，波士頓聯準銀行總裁柯林斯在今夏上任後首次接受採訪時表示：「我們還沒有看到物價大幅回落…我們需要做得更多。」克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特則說，她擔心隨著服務和租金價格上漲等因素的全面影響發威，通膨可能會進一步走高。

聯準會7日也發表最新褐皮書報告，指出有廣泛的跡象顯示經濟活動正在減弱，而且某些地區的物價上漲「在一定程度上有所緩和」，但總體而言，「大多數聯繫者預期物價壓力至少會持續到今年年底」。

聯準會 升息 鮑爾

上一則

賀錦麗月底飛韓見尹錫悅 談美韓關係、北韓議題

下一則

印太經濟框架啟動會 洛杉磯登場 考慮建半導體緊急儲備

延伸閱讀

美股早盤全面翻紅 市場嘗試吹起反攻號角

美股早盤全面翻紅 市場嘗試吹起反攻號角
美元指數仍比高點低三成 鮑爾效法伏克爾會讓美元更嗨

美元指數仍比高點低三成 鮑爾效法伏克爾會讓美元更嗨
美股早盤跌200點 投資人靜待鮑爾演說及歐洲央行決策

美股早盤跌200點 投資人靜待鮑爾演說及歐洲央行決策
因鮑爾而大跌 可能過度反應

因鮑爾而大跌 可能過度反應

熱門新聞

有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

2022-08-31 09:08
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
通貨膨脹期間還獲利上漲的行業，運輸業要算其中一員。(Pixabay)

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

2022-08-31 12:22
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了

中國「動態清零」還要搞多久？疾控局回應了