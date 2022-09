若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

美國空軍副參謀長希諾特中將6日參加一場針對空戰未來的線上小組專題討論時提到,如果中國表現出對台侵略的話,美國準備好鎖定共軍的核心後勤支援。(翻攝自YouTube / AtlanticCouncil)

美國空軍負責戰略、整合與需求的副參謀長希諾特中將(S. Clinton Hinote)6日參加智庫大西洋理事會(Atlantic Council)一場線上小組專題討論時提到,如果中國表現出對台侵略的話,美國準備鎖定共軍 的核心後勤支援。

根據俄羅斯 官媒《RT》的報導與YouTube轉錄稿,希諾特中將當時正參加大西洋理事會史考克羅夫特戰略與安全中心(Scowcroft Center for Strategy and Security)主辦的《烏克蘭 後的空權:空戰的未來》(Airpower after Ukraine: The future of air warfare)活動。

雖然這場討論的焦點是烏克蘭戰事,但希諾特中將提到,美方希望見到現狀繼續下去,「我們不想看到中國越過台灣海峽與入侵台灣,或者朝向日本發射飛彈,我們不想看到一個捲土重來的俄羅斯攻進北約盟國。正因如此,我們是現狀的支持者,這就是我們想要的,我們軍方應該反映這一點,我們的軍事能力要反映這一點」。

希諾特中將在最後一個問題被問及,他希望美國空軍從觀察俄烏戰爭可能學到的一課是什麼,以及這是否完全適用於印太地區時,他表示,「我們會在這場衝突更好地理解後勤,要是我們沒有的話,我們有可能希望一個不會消失的問題消失」。

希諾特中將強調,「後勤很辛苦,為這種強度的戰爭實現後勤支援很困難。如果我們不得不去打,我不認為這在太平洋地區會不那麼強烈」。他指出,「我方人員專注於思考後勤挑戰,以及我方後勤受到較量時看上去像什麼樣子」,但隨即表示,「順帶一提,我們也將要跟另外一邊較量,對吧?他們在後勤不會拿到自由通行證」。

希諾特中將指出,「我們絕對將要攻擊他們的後勤,這一點不會出乎任何人意料之外,但我們將要以最大深度攻擊後勤,我們將要讓其真的非常難對我方盟友做出攻勢動作,我會希望我方潛在對手中國可能考慮一下」。

希諾特中將接著指出,如果中方正在思考越過近145公里海峽與對抗台灣的難度,「我會希望他們將認識到,我們不打算就讓他們的後勤流動,我們將要竭盡所能阻止,讓其成為史上最困難軍事行動之一,我認為我們有機會做到這樣」。

來源:AtlanticCouncil