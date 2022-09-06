路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。路透

路透一篇評論分析稱，中國一些頂尖大學和國家研究機構正依靠一款美國的電腦晶片 來推動其人工智慧（AI ）技術，但華盛頓已限制這款晶片出口到中國。

美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。美國超微公司（AMD）也表示，新的許可要求現在不准其MI250先進AI晶片出口到中國。

這項發展說明，在台海情勢趨於緊繃的同時，美國牽制中國科技能力的行動正在大幅升級，而輝達以及幾乎所有其他主要晶片製造商的產品，都是由台灣代工生產。

對於美國實施出口禁令的作法，中國宣稱將徒勞無功。

路透對過去兩年十幾項公開的政府標案進行檢梘，發現中國一些最具戰略性的研究機構對輝達的招牌晶片A100需求殷切。

其中一項標案顯示，去年10月，中國頂尖的清華大學斥資逾40萬美元購入兩部由4顆A100晶片驅動的輝達AI超級電腦（supercomputers）。

同一個月，中國科學院（Chinese Academy of Sciences，CAS）計算技術研究所（Institute of Computing Technology）花了約25萬美元購買A100晶片。

今年7月，中國科學院大學「人工智能學院」也花了約20萬美元添購高科技設備，其中包括部分由A100晶片驅動的伺服器。

去年11月，廣東暨南大學「網絡空間安全學院」花費逾9萬3000美元購買一台輝達AI超級電腦 ，而其「智能科學與工程學院」僅上個月便花了近10萬美元購買8顆A100晶片。

值得注意的是，中共中央軍委會直接領導的「中國人民解放軍國防科技大學」（NUDT），也是A100晶片的買家之一。

NUDT的天河二號超級計算機，是世界最強大的超級電腦之一。這所大學於2015年被美國列入黑名單，美國以國家安全為由，禁止該大學購買其超級電腦使用的英特爾（Intel）處理器。

標案還顯示，山東、河南和重慶等省市政府支持的較不知名機構和大學，也有購買A100晶片。

對於A100出口受限制所造成的衝擊，上述機構以及輝達公司皆不願評論。8月31日，輝達宣布出口禁令恐令該公司本季損失4億美元對中國的潛在銷售額，並表示計劃尋求新規則的例外情況。

輝達和AMD晶片短缺可能阻礙中國公司發展影像和語音辨識等先進計算技術。這類技術在智慧型手機 等消費性應用中很常見，但也具有軍事用途，如掃瞄衛星圖像以尋找武器或基地，以及過濾數位通訊以收集情報等。

專家表示，中國晶片製造商要造出能取代輝達和AMD的先進晶片很難，買家可能選擇多款低階晶片作為替代。

路透無法在中國政府資料中，找到任何提及另兩種受限制晶片的標案，即輝達的H100和AMD的MI250。

不過有些標案特別提及向美國英特爾公司購買晶片，以及提議購買較不精密的輝達產品，凸顯中國對一系列美國晶片技術的依賴。