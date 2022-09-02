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房租為何如此貴？疫情打亂供需 專家：短期難降

房貸利率攀升+待售屋供應急增 2成屋主降價求售

房貸利率攀升+待售屋供應急增 2成屋主降價求售

編譯郭宣含／綜合2日電
各地房市逐漸退燒，房價開始下滑，最高達兩成。圖為伊利諾州芝加哥一棟房屋求售。(Getty Images)
各地房市逐漸退燒，房價開始下滑，最高達兩成。圖為伊利諾州芝加哥一棟房屋求售。(Getty Images)

財經媒體CNBC報導，一度熱絡的房市開始迅速冷卻，屋主開始緊張，根據房地產網站Realtor.com，8月平均每五名屋主就有一人降低報價，一年前僅有11%的屋主會降低屋價。

根據房地產網站Redfin報告，截至8月28日的四周期間，房屋平均售價在逾17個月以來首次低於其開價。

如今售屋速度不再如半年前快得驚人，當時房市強勁需求超越有限供應，價格戰自然成常態，屋主往往可在周末就簽妥售屋合約。8月待售屋留在房市的時間比一年前同期平均增加五天，這也是逾兩年來，待售屋留在房市的年均時間首次見長。

與此同時，即便決定售屋的屋主人數降低，待售屋供應仍快速攀升，年增近27%。根據「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)，7月待售屋數量年減近20%，其中包括已簽妥的成屋合約；成屋數據是最近期可取得的資料。

Realtor.com首席經濟學者賀爾(Danielle Hale)表示，對目前許多買家而言，成屋選擇增加，可降低他們過去兩年因待售屋稀有而出現的迫切感。

賀爾指出：「由於這項轉變，加上房貸利率調升，8月房市競爭情況持續降溫，開價趨勢顯示屋主已開始勒緊荷包。」

根據Realtor.com，房屋平均開價從7月44萬9000元，降至8月43萬5000元。

CNBC報導，房貸利率自1月開始調漲，6月達到近期高峰，7月和8月多數時間則又稍微下降；不過現在房貸利率再度攀升接近6月時高點。

Redfin報導，8月底向房仲要求看房和提供其他購屋服務的次數比一年前同期減少16%。根據房地產分析公司Showingtime數據，今年初以來看房活動減少9%，相較之下，去年同期則增加11%。

Redfin首席經濟學者費爾威勒(Daryl Fairweather)表示，跟過去幾年房市高度緊縮的時期相比，今年勞工節(Labor Day)過後房市會更激烈放緩，預計房屋會在房市留售更久，屋主可能會再稍微調大降價幅度。

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