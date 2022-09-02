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紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

中央社／台北2日電
前蘇聯領袖戈巴契夫辭世，享耆壽91歲。（美聯社）
前蘇聯領袖戈巴契夫辭世，享耆壽91歲。（美聯社）

蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）病逝，這位結束冷戰帶領蘇聯走向民主的領袖備受西方讚譽，不過中共領導人習近平不認同，並說蘇聯解體是務必要記取的深刻教訓。

「紐約時報」（The New York Times）1日報導，西方大部分國家讚譽戈巴契夫遠見卓識更是和平結束冷戰的關鍵人物，但世界其他地區領導人則把他的政治遺產視為迅速拋棄權力的警惕，尤其中國更是引以為鑑。

再過數週中共即將召開20大，習近平可望延續前所未有的3連任，而蘇聯解體和隨之而來的獨立國家誕生及全權政黨滅亡，正是習近平致力避免的政治衝擊。2013年他曾說，蘇聯解體是「深刻教訓」。

當時習近平表示：「最後戈巴契夫輕輕一句話，宣布蘇聯共產黨解散，偌大一個黨就沒了，最後竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。」

倫敦國王學院中國研究所主任布朗（Kerry Brown）表示，中國領導人「會把蘇共最後一位領導人所做的一切視為一本什麼事情不應該做的教科書」。

他說：「西方可能會把戈巴契夫當作英雄來頌揚，但對中國共產黨來說，他的職業生涯以失敗告終，西方的熱烈掌聲只能證實這一點。」

紐時報導指出，就中國政府的觀點，曾經單一的蘇聯實體卻分崩離析成多個獨立國家尤其令人擔憂，更害怕西藏或新疆等具有鮮明民族特色的地區與中國分道揚鑣。

所以習近平政府在中國各地鎮壓異議人士，粉碎香港的民主力量，下令大規模監禁新疆維吾爾人，並加強對共產黨的頌揚。

綜合各家媒體報導，在中國，戈巴契夫一直是個具有爭議性的人物。他1989年5月訪北京，正值中國民主運動爆發，不少號召民運的學生領袖視他為「民主改革希望」。但他返回蘇聯不到1個月，六四事件即告爆發。

1991年底蘇聯解體，戈巴契夫下台，中國官方輿論批判他主導瓦解蘇聯，中共更長期研究蘇聯解體，以免重蹈覆轍，經過30年官媒的洗腦，當前中國新生代對戈巴契夫偏多數抱持批判態度，但肯定他的也不在少數。

也有人認為拋開意識形態不談，蘇聯解體的根源其實不在戈巴契夫，而是史達林時期以來長期累積的經濟民生、意識形態、政治繼承、腐敗等問題及危機的總爆發，戈巴契夫只是扮演「加速蘇聯解體」的角色。

戈巴契夫 習近平 中共

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