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拜登費城演說 痛批川普鼓吹獨裁 讓美國倒退

拜登費城演說 痛批川普鼓吹獨裁 讓美國倒退

記者顏伶如／即時報導
在歷經眾多民生法案順利通過後，拜登總統挽回原本搖搖欲墜的民調，開始對川普和共和黨火力全開，拉開期中選舉序幕。 （美聯社）
在歷經眾多民生法案順利通過後，拜登總統挽回原本搖搖欲墜的民調，開始對川普和共和黨火力全開，拉開期中選舉序幕。 （美聯社）

拜登總統1日晚間在費城美國獨立紀念館(Independence Hall)發表全國演說指出，美國的平等與民主如今都遭受破壞，前總統川普及支持「讓美國再度偉大」(MAGA)的共和黨信徒，對於美國與美國未來帶來極端主義威脅。

在這場於電視台晚間黃金時段播出的演說裡，拜登將今年11月期中選舉定調為保衛國家靈魂的戰役。他說，川普與「讓美國再度偉大」盟友企圖顛覆美國的政府制度，也想更改美國長久以來的國際立場，並改變美國人民的生活方式。

拜登說：「川普以及『讓美國再度偉大』共和黨員代表著一種威脅著我們共和國創建基礎的極端主義。」他表示，川普陣營一心一意要讓美國倒退，因此鼓吹獨裁主義領袖，煽動政治暴力的火焰。

他說，川普陣營想讓美國走回頭路，「回到過去那個沒有權利可以選擇的美國，沒有權利保護隱私，沒有權利節育，沒有權利與心愛的人結為連理」。

拜登1日點名批判川普陣營的談話，與2021年1月就職典禮演說主張要促進團結的立場，形成明顯轉變。白宮官員指出，1日演說內容反映拜登對川普陣營各種天馬行空的主張以及始終拒絕接受2020年大選結果，愈來愈感到憂心。

●共和黨批分化、轉移焦點

就任第一年間，拜登在絕大多數的公開發言中都避免直接點名川普，但過去幾個月則越來越常批評川普。最近國會通過重大法案，讓民主黨士氣大振，加上擔心川普占盡新聞版面，因此拜登對川普的批判也加重力道。

川普計畫本周末在拜登出生地賓州克蘭頓(Scranton)舉辦造勢活動。眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)1日晚間在克蘭頓對拜登演說發表回應指出，拜登想要分化美國民眾，民主黨在華府執政紀錄不佳，導致通膨高漲、犯罪滋生、政府赤字擴大。

麥卡錫說：「過去兩年來，拜登對美國精神、美國人民以及美國最神聖的價值理念都展開攻擊。」他表示，拜登還攻擊美國民主，拜登政策讓美國精神受到重傷，讓美國變得意志消沉，拜登政府也背叛了人民的信任。

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