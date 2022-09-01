台方警告：中國加緊奪台準備 軍演模擬攻擊美艦

圖為美軍導彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」穿過菲律賓海，準備進入台灣海峽。(美聯社)

台灣國防部 1日警告，中國正加緊戰備，模擬攻擊美國海軍艦艇，以便攻打台灣時，阻擋美國馳援；這也是中國「第一島鏈」作戰計畫的主要內容。

路透報導，台國防部提交立法院的報告強調，中國持續加緊攻台戰爭的準備。北京 對相關報告未立即回應。

報告指出，中國不斷運用軍演模擬攻擊進入第一島鏈的美國船艦，意圖在2035年前，奪取對台灣的戰略控制權。

美國海軍船艦則持續航入南海，有時候會靠近中國控制的小島，也以航行自由的名義，穿越台灣海峽，讓中國感到憤怒。

報告說，年初以來，中國增加了對台灣的軍事威嚇，例如經常演習，意圖打擊台灣的士氣，「以戰逼和、以武逼統」。

這份1日提出的報告說，中國攻台時，可能運用特種部隊「斬首」台灣的指揮系統，破壞基礎設施，也可能發動電子攻擊，阻斷通訊與指揮體系。

此外，報告說，中國可能封鎖台灣，切斷能源供應線和經濟運作；不過，目前中國受限於運補能力不足，尚無法全面入侵台灣。

但是，台灣國防部指出，中國每年兩棲演習都徵用民船，以便未來攻打台灣時，提升後勤補給能力。它也表示，中國最新的航空母艦將於2025年開始服役。

國防部說，中國在仔細研究俄國入侵烏克蘭 的戰爭，從中取得教訓，並據以「修訂」攻台計畫。

中國也可能使用「灰色地帶」策略改變兩岸的軍事現狀，例如，派遣無人機和橡皮艇進入台灣領空領海，或部署海上民兵。