聯合國發布新疆人權報告 美：持續追究中國責任

國務卿布林肯（Antony Blinken）1日透過聲明表示，歡迎聯合國發布的新疆人權報告，描述發生在新疆地區踐踏和侵犯人權的令人震驚的細節，美國政府將持續與國際社會合作追究中國的責任，呼籲中方釋放遭不公拘留者。Getty Images

國務卿布林肯 （Antony Blinken）1日透過聲明表示，歡迎聯合國發布的新疆 人權報告，描述發生在新疆地區踐踏和侵犯人權的令人震驚的細節，美國政府將持續與國際社會合作追究中國的責任，呼籲中方釋放遭不公拘留者。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）1日例行記者會開場時主動說明立場，除了歡迎報告發表，尚皮耶說，拜登 政府已採取具體措施，包含引用全球馬格尼茨基人權問責法（Magnitsky Act）制裁侵害人權的官員、實施簽證限制、金融制裁和進出口管制等。

尚皮耶說，拜登和七大工業國（G7）在內的全球各國努力確保全球供應鏈中不存在濫用勞動力的問題。

根據聯合國報告總結，中國在新疆地區對維吾爾人及其他穆斯林所實行的歧視性拘留措施，可能構成危害人類罪行；但通篇沒提到美國及西方國家慣常指責的「種族滅絕」（genocide）。

布林肯並未對此落差表達意見，他肯定報告描述了中國政府當局對維吾爾族（多數是穆斯林）以及新疆地區的少數族群所犯下的罪行，這項報告加深並重申了美國對此事的嚴重關切。

布林肯說，美國將持續與夥伴、民間和國際社會密切合作，追究中華人民共和國的責任，並呼籲中方釋放遭不公拘留者，為失蹤者負責，也要允許獨立調查者能充分且不受阻礙地進入新疆、西藏和中國內部執行任務。