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克里姆林宮證實 普亭不出席戈巴契夫喪禮

中央社莫斯科1日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭1日前往戈巴契夫逝世的莫斯科中央臨床醫院向戈巴契夫致敬。(美聯社)
俄羅斯總統普亭1日前往戈巴契夫逝世的莫斯科中央臨床醫院向戈巴契夫致敬。(美聯社)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的發言人今天證實，普亭將不會親自出席3日舉行的蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）喪禮。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者，「告別式和喪禮將於9月3日舉行，但很遺憾，總統的工作行程不允許他參加」。

培斯科夫表示，普亭已於今早前往戈巴契夫逝世的莫斯科中央臨床醫院（Central Clinical Hospital）向他致敬。戈巴契夫於8月30日去世，享耆壽91歲。

培斯科夫指出，正因行程不允許普亭9月3日親自出席喪禮，所以他決定今天就這樣做（親自向戈巴契夫致意）。

他還說，戈巴契夫的喪禮將有儀隊等「國喪元素」，政府當局也有協助籌辦。

俄國媒體日前引述戈巴契夫女兒伊莉娜（Irina）和他的基金會說法報導，喪禮將於3日上午10時到下午2時（美東時間3日凌晨3時至早7時）在莫斯科圓柱大廳（Hall of Columns）舉行。

圓柱大廳以往常用來為高官舉行喪禮，包括1953年逝世的前蘇聯領袖史達林（Joseph Stalin）。

伊莉娜還透露，戈巴契夫將於同一天長眠於著名的新聖女公墓（Novodevichy Cemetery）。

戈巴契夫 普亭 俄羅斯

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