宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

有傳川普可能推遲宣布參選2024，到期中選舉之後。（路透）

被廣泛認為將東山再起的前總統川普 在考慮延後宣布2024年參選，知情者表示，受佛羅里達州海湖莊園被搜、面臨的司法與政治衝擊，以及背書的部分國會參議員候選人實力看衰的影響，川普的宣布可能推遲到期中選舉 之後。

川普數月來一直認為勞工節周末是宣布2024年參選的最佳時機，但許多共和黨 人在海湖莊園被搜後產生恐懼感，擔憂期中選舉不會帶來預期中的紅潮，迫使川普從原先考慮的宣布日期後退。

川普的部分顧問認為，無論何時宣布他都無可爭議地領先其他參選人；但也有人擔憂，過早宣布會導致競選資金在共和黨提名大會前用光，到大選時陷入資金緊張和弱勢境地。

還有顧問表示，宣布參選前應先處理好海湖莊園被搜可能帶來的法律後果。一位顧問說：「以前大家都認為勞工節過後不久宣布的時機最佳，但現在變了，大家都認為應優先處理聯邦調查局(FBI)搜查產生的麻煩。」否則11月前宣布參選，可能會因期中選舉的失利而受到批評，他面臨的司法糾紛也會在選舉中，分散多數共和黨人對民生議題的關注。

川普支持的賓州、亞利桑納和俄亥俄州的國會參議候選人在籌款和最近的民調中與對手拉開距離，愈來愈多的顧問擔憂，期中選舉前宣布會被民主黨人當做攻擊武器，以分散選民對通膨和犯罪升高的注意力。

前助手：川普不願擔責選舉失敗

一位前競選助手說：「川普成為民主黨在期中選舉的攻擊對象和共和黨人在參院選舉落敗，兩者將直接相關連，而川普最不願做的事就是為選舉失敗擔責。」這位助理說，川普私下抱怨他背書的賓州候選人奧茲(Mehmet Oz)在參院競選中的表現，以及喬治亞州參院席位候選人沃克(Herschel Walker)面臨的許多非婚生子女的負面報導。

但一些人仍希望川普現在宣布參選，並非所有圈內人士都認為應延後宣布；一名心腹表示，政治與司法的擔憂只是藉口，川普無論如何都會因為期中選舉的變化而受到批評，如果共和黨不能拿下參院，推遲宣布不可能使他免遭黨內的更多指責，「他們無論如何都會批評他，所以應該現在宣布。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點