俄羅斯站隊中國：2艘美艦航行台灣海峽是挑釁行為

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（美聯社）

遠在天邊的俄羅斯 又拿台灣說事了，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評美國海軍艦艇過航台灣海峽是挑釁行為，讓地區局勢變得更加複雜和不可預測。

中新社報導，扎哈羅娃8月31日在記者會上表示，俄方認為，美國兩艘海軍艦艇8月28日穿越台灣海峽是新的挑釁行為，是旨在全面遏制北京 、對其施加額外壓力並破壞地區整體穩定的一系列挑釁行為的一部分。

她說，「美軍當前的活動是在美國政客訪問中國台灣地區背景下進行的，所有這些都是同一個鏈條中的環節。這一切顯然無助於加強亞太地區的安全，相反讓局勢變得更加複雜和不可預測」。

扎哈羅娃表示，解決台海局勢純屬中國內政，中國有權採取必要措施維護國家主權和領土完整。俄方原則立場始終不變，即世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。

半個多月前的8月中旬，俄羅斯總統普亭在第10屆莫斯科國際安全會議上談到台海局勢時直言不諱地說，俄羅斯會和中國在一起。當時他說，美國眾議院議長的裴洛西 訪台，本身就是美國高層人員精心策劃的一場挑釁陰謀。他稱，俄羅斯在台海問題上是擁護一個中國原則的，並且會為中國捍衛自己的主權而採取實際行動。