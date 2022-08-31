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一洲焦點／戈巴契夫逝、川普麻煩大、美不認台海新常態

中國無人機滋擾台灣 白宮：不接受改變現狀 台關切有理

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片

中國無人機連日騷擾台灣，日本自衛隊戰機也緊急升空因應；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）31日在電話簡報會表示，「改變現狀是不可接受的」，美國不會承認、不會同意，也不會停止表達擔憂。

中國無人機連日騷擾台灣，包含民用無人機飛到金門海域上空，以及出動偵查攻擊型無人機在花蓮外海盤旋；台灣國防部在金門以實彈射擊驅離，在花蓮外海則以機艦密切監控應處，日本防衛隊也因該無人機行經沖繩而緊急升空因應。

柯比表示，拜登政府注意到相關報導，事實上，北京從聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之前就開始醞釀，想永久地改變台灣附近的現狀，並為其種種行為和行動創造新常態。

柯比說，美國態度很明確，「改變現狀是不可接受的，我們不會承認，我們不會遵守，我們也不會停止對此表達擔憂。」

柯比表示，沒有理由這麼做，沒有理由升高局勢緊張，沒有理由改變現狀，因為美國的「一個中國」政策沒有改變。

柯比表示，鑑於北京採取的種種不必要的挑釁行動，台灣領導人對此表達憂慮是可以理解的；美國不支持以武力或任何片面行動改變現狀，不支持台灣獨立，這些都是美國的政策。

柯比說，北京只是把議長訪台當作藉口，實施那些他們想要創造新現狀的行動，也正是目前大家看到的種種作為，這些是不可接受的，美國不會停止反駁中國主張的合法性。

此外，當前局勢是否會影響總統拜登和中國國家主席習近平在年底碰面的計畫，柯比說，美中雙邊持續討論會面的地點和時間，安排工作正在進行中，還沒有做出任何決定。

柯比 北京 拜登

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