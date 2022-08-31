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伊朗軍艦波斯灣欲拖美方無人船 美軍機艦干預警告

編譯周辰陽／綜合報導
伊朗革命衛隊軍艦「巴齊爾號」一度在波斯灣扣押了美方無人船「Saildrone Explorer」與試圖拖離，僅在美國海軍軍艦與直升機接近時放棄。（Getty Images / US NAVY）
伊朗革命衛隊軍艦「巴齊爾號」一度在波斯灣扣押了美方無人船「Saildrone Explorer」與試圖拖離，僅在美國海軍軍艦與直升機接近時放棄。（Getty Images / US NAVY）

美方官員表示，伊朗革命衛隊的軍艦一度在波斯灣扣押美方海上無人船與試圖拖離，僅在美國海軍軍艦與直升機接近時放棄行動。

美聯社報導，這起事件發生在29日至30日的深夜，地點為國際水域的波斯灣中部海域。美國海軍以中東為基地的第五艦隊發言人霍金斯中校（Cmdr Timothy Hawkins）表示，伊朗革命衛隊軍艦「巴齊爾號」（Shahid Baziar）將拖纜掛上「Saildrone Explorer」無人船後開始拖曳。

根據報導，「Saildrone Explorer」安裝了用於遠距監控大海的照相機、雷達與感應器。霍金斯中校指出，美國海軍近岸巡邏艇「雷霆號」（USS Thunderbolt, PC-12）跟一架 MH-60海鷹直升機前去跟監，並利用無線電呼叫「巴齊爾號」，明確表示該無人船為美國政府的財產，正在國際水域操作，「我方完全打算必要時採取行動」。

從美國海軍發布的空拍畫面可見，似乎是「巴齊爾號」的船艦拖著一艘小船行駛，另一艘軍艦隨後出現在左舷後方。根據霍金斯中校的說法，因應美軍就在附近，伊朗軍艦將無人船上的拖纜解開後駛離該海域，整起事件歷時約4小時後和平結束。

美國中央司令部（CENTCOM）指揮官庫瑞拉上將（Gen Michael "Erik" Kurilla）讚揚了「雷霆號」艦員的回應，同時抨擊這起事件再次顯示伊朗持續在中東的破壞穩定、非法與不專業活動。伊朗革命衛隊沒有承認此事，伊朗駐聯合國代表團並未立刻回應置評請求。

美聯社指出，此事標誌著美國海軍第五艦隊新設立的無人機特遣隊首度成了伊朗的目標。儘管攔截事件平安無事落幕，但因伊朗跟世界大國就千瘡百孔的核子協議所進行談判仍懸而未決，華府與德黑蘭的緊張關係仍居高不下。

來源：聯合影音網

伊朗 華府 聯合國

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