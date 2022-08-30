黛妃逝世25周年 巴黎晚餐約會 狗仔跟拍進死亡隧道

黛妃逝世25周年。(美聯社)

英國黛安娜王妃(Princess Diana)逝世滿25周年，1997年8月31日晚間10左右，黛妃 與男友法耶茲(Dodi Fayed)在巴黎麗茲酒店(Ritz)享用晚餐後，浪漫的約會因躲避媒體跟拍的狗仔隊(paparazzi)，而被酒醉駕駛帶進了死亡隧道，導致黛妃在六個小時後以36歲之齡香消玉殞，讓人不勝唏噓。

美聯社回溯當天的事件報導，黛妃與法耶茲下午抵達巴黎，一出機場就遭狗仔尾隨，駕駛曾甩掉狗仔，但狗仔晚間又追上這一行人；黛妃與法耶茲原想在Chez Benoit用餐的計畫泡湯，便轉往保全相對嚴密、法耶茲的父親擁有的麗茲酒店。

當晚10時，兩人在麗茲酒店帝國客房內，享用酒店二星餐廳供應的饗宴；法耶茲送黛妃價值20萬5000元的單鑽戒指，但不清楚是否為訂婚戒。

儘管酒店內相對安全，門外卻早已擠滿狗仔。

第二名保鑣保羅(Henri Paul)10時多被叫來酒店待命，他在大廳等了兩小時，去過酒吧跟另兩名保全交談，酒吧無監視器，但多人受訪稱無證據顯示保羅喝了酒。

黛妃與法耶茲離開酒店時，為躲避狗仔而出動兩輛偽裝車，他們需要多名駕駛，這也是41歲保羅來加班的原因。

保羅曾赴德特訓，但警方稱保羅無特殊駕照；巴黎檢察官表示，驗屍報告顯示保羅血液中的酒精濃度超標三倍多。

一行人凌晨零時20分離開酒店後，仍躲不過狗仔追逐；目擊者稱，保羅駕駛的賓士危險蛇行。

賓士車上有四人，分別是駕駛保羅、坐在副駕且唯一繫安全帶的保鑣里斯-瓊斯(Rees-Jones)，以及後座的黛妃及法耶茲；他們的車後有多輛機車和至少兩輛狗仔乘坐的汽車 。

賓士進入限速30哩的艾爾瑪(Pont de l'Alma)隧道後，目擊者稱賓士以90哩到120哩的高速行駛；要求匿名的警官稱汽車時速表停在121哩，但賓士專家稱時速表會在電源突然切斷時自動歸零或停在最高速。

無論是否超速，肇事現場留下53呎的剎車痕，證明車速很快。

車輛翻覆後，現場碰巧有名醫師梅利耶茲(Frederic Mailliez)駕車從對向經過，他趕忙下車救人，而狗仔則自顧自的拍照搶獨家。

凌晨0時27分，消防隊獲報到場；凌晨0時40分，警察 到場，黛妃和保鑣還活著；警察逮捕六名攝影記者和一名機車騎士，沒收攝影器材和手機。

救難人員切開車頂救人並在現場急救，凌晨2時，黛妃和保鑣送醫，但她胸腔大失血，很就便心搏停止。

醫生施行兩小時心臟按摩仍無效，凌晨4時，醫師宣告黛妃死亡。