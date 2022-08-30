白宮重申對台政策不變 呼籲北京重啟對話

白宮發言人尚皮耶。（路透）

針對台海局勢，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）30日重申美國對台政策依然保持一致，拜登政府仍致力於美國的「一個中國」政策；此外，美國會持續保持與北京 的溝通管道暢通，呼籲北京重啟暫時關閉的對話。

為了抗議美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，中國大陸暫停數條對美溝通管道，包含氣候變遷 和軍事層面。

美國氣候變遷總統特使柯瑞 （John Kerry）30日對英國金融時報表示，中國大陸應對全球暖化有貢獻，敦促北京恢復美中氣候變遷對話。

柯瑞表示，希望美中能在今年11月的聯合國氣候變化公約第27次締約方大會（COP-27）舉行前重修舊好；氣候變遷是全球性議題，沒有比美中合作能產生更大影響力的，氣候變遷影響層面之甚，不應受其他議題干擾。

柯瑞在雅典告訴金融時報，中國大陸實際上履行了在氣候變遷的承諾，且做的比口頭承諾的更多；中國大陸是全球最大的再生能源生產國，也是再生能源最大部署國家，中方有自己對氣候危機的關切，也有針對經濟發展的擔憂。

柯瑞談到近日全球的極端氣候，包含北極融化、歐洲野火和亞洲水患，他說，「全球應對氣候變遷仍在原地踏步」，敦促全球領導人動起來，必須更快行動與應對危機。

尚皮耶說，重啟對話溝通不只是為了美國利益，這是負責任大國應該做的事。

尚皮耶表示，美國會持續遵守一中政策，也會持續在國際法允許之處航行、飛行與執行任務，這是美國對自由航行的長期承諾，包含美機艦穿越台海；美國也會根據一中政策深化美台關係。

至於多家外媒報導拜登政府將宣布對台軍售11億美元，尚皮耶拒絕證實，她說，美國會持續履行根據台灣關係法所做的承諾，協助台灣自我防衛。

有媒體在電話簡報會詢問國務院，台灣以實彈射擊驅離闖入金門水域上空的中國大陸無人機，是否會升高區域局勢；美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，相較美國在內的區域各方的慎重且負責任，中國大陸在過去數周過度反應採取挑釁作為；美國再三強調，不應升高區域局勢，也沒有理由製造危機，美國會在該區域依據國際法行動，一邊與北京保持溝通，一邊支持台灣。