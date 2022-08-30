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美稱在西太平洋演習無涉中美關係 中外交部：何談無關

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人趙立堅，30日針對美國軍演問題表態批評「美國打著西太平洋地區穩定的幌子，赤裸裸的試圖以台制華」。（中國外交部網站）
中國外交部發言人趙立堅，30日針對美國軍演問題表態批評「美國打著西太平洋地區穩定的幌子，赤裸裸的試圖以台制華」。（中國外交部網站）

對於美國聲稱將在西太平洋地區舉行軍演以穩定情勢，且表示與中美關係無關，中國外交部批評，這何談與中國無關，與中美關係無關，另外中國外交部也批判日方稱要具備對中國跟俄國高超音速武器「反擊能力」的說法。

央視新聞報導，針對美國白宮官員表示共軍行動使得台海局勢升級試圖建立一種新常態，美方不會接受，同時針對中國的挑釁行動，美方未來將實施演習來推動西太平洋地區的局勢回穩，中國外交部發言人趙立堅30日在記者會回應指，「試圖改變台海現狀是美國和台灣分裂勢力，不是中方，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，『台獨』勢力挾洋自重，倚美謀獨，是當前台海局勢緊張的根源」。

他強調，「美國打著西太平洋地區穩定的幌子，赤裸裸的試圖以台制華，這何談與中國無關，與中美關係無關。美國如果真的尋求局勢回穩，就應該立即回到一個中國原則和中美三個聯合公報規定上面來，不要向，『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

另外，對於日本稱面對中國跟俄國高超音速武器要有反擊能力，趙立堅則指出，「近年來，日本在軍事擴張的道路上越走越遠，包括大幅增加防衛支出，大力發展反導、外空、高超音速武器等軍事技術，強化美日軍事合作，謀求發展所謂『反擊能力』。甚至有人鼓噪要同美國『核共享』，這將嚴重違背和平憲法和『專守防衛』政策，嚴重威脅亞太地區的和平、安全與穩定」。

趙立堅強調，「日方應該認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，切實尊重亞洲鄰國的安全關切，在軍事安全領域謹言慎行，以真正取信於鄰國和國際社會」。

趙立堅 俄國 日本

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