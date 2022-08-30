法媒揭北京已派情報網 打探外國政府對攻台反應

「情報在線」表示，普亭(左)政府試圖說服習近平在攻克台灣上接受其協助。(美聯社)

法國情資新聞網站「情報在線」今天揭露，中國政府正為進犯台灣做準備，已指派海外情報網打探若北京攻擊台灣，外國政府將會有何反應，以及若美軍協防台灣，其盟友是否給予支持。

法國「情報在線」（Intelligence Online）報導，中華人民共和國國家安全部部長陳文清為了進一步制定對台策略，已展開海外情資蒐集工作。

「情報在線」表示，中國國家主席習近平 幾天前要求國安部長陳文清負責動員海外調查人員蒐集外國情資，任務就是評估各國政府對於中國人民解放軍 企圖以武力控制台灣的反應。

國安部想要知道若美國軍事協防台灣，美國盟友是否真的有意願支持它。且國安部近日傳閱一份俄羅斯制裁中程影響分析報告，認為國際社會不可能長時間對中國祭出相似行動，這個結論也讓北京更確定派出解放軍進犯台灣的想法。

於此同時，中共 中央宣傳部也在大力度宣傳，堅稱須以武力解決台灣問題。因此，中國媒體上，由研究學者或軍方沙盤推演攻台可能性的訪問越來越多。

「情報在線」寫道，中共正試圖給解放軍時間，完成對台行動的準備工作，並最大化利用眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的頻繁軍演。這些軍演的目的是為了一步步讓人民與金融市場做好準備，面對軍事攻擊帶來的衝擊，也希望把台灣作為習近平第三任期內的「大勝利」。

此外，根據「情報在線」獲得的資訊，莫斯科試圖說服習近平在攻克台灣上接受其協助。報導指出，儘管俄羅斯已經說服部分中國學者接受這個結盟，更在7月初派出3艘軍艦到花蓮外海，但中共目前為止仍拒絕這份提議。

報導表示，中國傾向對台灣行動採速戰速決、不尋求外援的策略。且習近平不希望讓人以為，俄國對台海的政治戰略協助將能換來中國對在烏克蘭前線戰事的支援。

「情報在線」為專門報導國家級情資的新聞網，關注政治、經濟與科技情報，報導常引發國際效應，包括揭發法國水泥巨擘拉法基集團（Lafarge SA）疑似收受伊斯蘭國資助、美國前總統川普授意下的以巴情報秘密會議、美國軍事承包商秘密收購以國惡意軟體「飛馬」開發者NSO集團等。