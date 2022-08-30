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華府智庫：美企悲觀情緒創新高 投資中國態度觀望

記者張文馨／華盛頓即時報導
美中貿易全國委員會（USCBC）29日發布年度中國商業環境調查，指美國企業投資中國持續受到中方管控疫情和美中關係不佳影響，悲觀情緒上升至歷史新高，美企對投資中國的計畫保持觀望態度。圖為位於北京的中國證券監督管理委員會大樓外觀。（路透資料照片）
美中貿易全國委員會（USCBC）29日發布年度中國商業環境調查，指美國企業投資中國持續受到中方管控疫情和美中關係不佳影響，悲觀情緒上升至歷史新高，美企對投資中國的計畫保持觀望態度。圖為位於北京的中國證券監督管理委員會大樓外觀。（路透資料照片）

美中貿易全國委員會（USCBC）29日發布年度中國商業環境調查，指美國企業投資中國持續受到中方管控疫情和美中關係不佳影響，悲觀情緒上升至歷史新高，美企對投資中國的計畫保持觀望態度，端看中方的政策選擇。

USCBC主席艾倫（Craig Allen）表示，96%會員反映中方的防疫措施對企業經營造成不利影響，53%提到因此影響企業在中國的未來業務與投資規畫，尤其是封控造成的地緣政治風險複雜化。

根據調查報告，若中國防疫政策改變，是否能扭轉負面效應，69%的企業認為要花上數月甚至數年時間，認為可立即重拾對中方市場信心的只有17%，也有6%受訪企業認為這項政策並未改變對中國的看法。

調查報告提到的第二項影響因素是美中關係緊張，87%的企業反映受到影響，創歷史新高，比起去年提高5個百分點；具體反映在持續供貨的不確定性，以及中國市場民族主義高漲影響消費選擇，這部分與去年調查結果類似。

此外，報告提到，美國企業正在改變戰略，加速美中業務分離，為了強化對中國消費者的吸引力，他們推進供應鏈、生產、服務和智慧財產權本土化，開發新的供應鏈，也有部分企業選擇轉移在中國的業務和資源。

調查發現，63%的企業在中國的營收成長，不過展望未來5年，企業樂觀情緒急劇下滑，比去年減少18個百分點，下滑至前所未有的51%，21％的受訪者表達出悲觀情緒（去年9%），進一步詢問原因，仍是反映地緣政治和政策問題。

報告提到，與5年前相較，計畫擴大投資中國的美國企業數縮減一半，到目前的25%；減少對中投資的企業是5年前的3倍，有13%；62%企業表示投資速度保持不變，持續觀望。

艾倫表示，美中經貿關係的走勢取決於華府和北京的政策制定，敦促中方採取更有力措施來平衡疫情防控和經濟發展，期待中國改善市場准入和產業限制；他也呼籲美中控制安全問題的範圍，避免影響貿易和投資活動，並持續在氣候和公衛等領域尋求合作。

這項調查報告彙整117個企業會員對中國投資環境的看法，USCBC表示，近7成會員在中國經營超過20年，4成會員在中國收入在10億美元以上，受訪對象以服務業和製造業為大宗。

投資 疫情 供應鏈

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