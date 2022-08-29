紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐約時報形容台灣陷入暴風眼，在晶片博奕下求生。（路透）

紐約時報報導，當對岸8月初進行軍演，派出軍艦排練封鎖台灣時，他們模擬了全球領導人和決策者擔心的情景：不是戰爭，而是使現代世界順利運轉的電子供應鏈 停止不動。

台灣最大的幾個貿易夥伴──包括中國大陸、美國、歐洲和日本──對台灣的政治前途各有盤算，但都希望提高自己在尖端半導體業的占比。

台灣是世上最先進晶片 的最大生產地，也正迅速成為最危險的地緣政治熱點之一。外界擔心，一旦發生衝突，企業將無法取組裝手機和無人機、布建超級電腦和行動網路，甚至是製造新武器的晶片。太平洋兩岸的科技公司都嚴重依賴台積電 所生產的高性能晶片，不管對華府或北京而言，台積電都是重要的戰略資產。

紐時說，台積電在美中利益間的狹縫進行操作。既在日本和美國亞利桑納州建廠，也在南京擴產，不過，絕大多數的先進製程在台灣。這種依存關係網，某種程度而言，有助維持和平。中國對台積電和其他台灣晶片公司的依賴，阻止他們入侵台灣；美國對相同技術的依賴，為其在軍事上支援台灣，提供了額外的可信度。

受中國月初軍演的影響，研究半導體產業的國際治理創新中心（CIGI）資深研究員Dieter Ernst說：「台灣人現在向美國靠攏，但從台灣經濟與大多數台商的角度看，他們需要保持與中國的聯繫，並希望儘可能密切。」

根據紐時，台灣晶片業很少有人相信，台灣離得開中國。電子產品供應鏈有很大一部分分布在中國。多年來，中國進口的半導體，價值高於石油。中國官媒報導，中國2021年購買逾4300億美元的半導體，36%來自台灣，許多是為外企生產各種裝置，再出口到世界各地。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，台灣晶片廠煞費苦心不做中國的「敵人」。

但台積電和台灣愈來愈與美國政策保持一致。這與川普政府努力封殺華為有關，台積電曾是華為的主要供應商，直至美國頒禁令為止。

分析人士爭辯中國對台灣的依賴，能為台灣提供多少保護。一些人說，供應鏈對戰爭的決定無足輕重。在柯林頓政府擔任海軍部長的Richard Danzig說，在和平期間，相互依存關係看起很重要。但當戰爭要發生了，這些都會被淹沒。

儘管如此，很少有人否認，台灣在供應鏈的中心地位提供「矽盾」作用。入侵台灣兩岸勢必玉石俱焚，不一定是世界的毀滅，而是我們每天都在用的許多現代裝置的毀滅。