我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：不接受北京想要創造的任何新常態

華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

白宮：不接受北京想要創造的任何新常態

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

中國民用無人機27日跨海闖入台灣的金門防衛指揮部外離島營區近空拍攝，升高台海緊張局勢；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）29日表示，美國不接受中方想要創造的任何新常態。

柯比表示，自從聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍越過海峽中線行動和中國海軍在台灣附近的訓練等種種舉動，在在顯示北京試圖升高局勢以創造新常態。

「我們已經公開表示我們不接受（新常態）。」柯比說，沒有任何改變，美國依然遵守美國的「一個中國」政策，美國不支持台灣獨立，美國會持續依據台灣關係法協助台灣自我防禦，也會捍衛美國在區域的國安利益，上述諸多事實均未改變。

柯比提到，美軍第七艦隊的提康德羅加級飛彈巡洋艦安提坦號（Ticonderoga-class guided-missile cruisers USS Antietam，CG 54）和昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville，CG 62）在台灣時間28日穿越台灣海峽；此為裴洛西月初訪台導致美中關係急劇升高以來，美艦首次通過台海。

柯比表示，美軍會持續遵守國際法規行動，並敦促中方也這樣做。

柯比 裴洛西 北京

上一則

俄羅斯東部軍演9/1登場 中國將參加

延伸閱讀

美2軍艦穿越台海 解放軍全程戒備未干擾

美2軍艦穿越台海 解放軍全程戒備未干擾
柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會

柯比墜機照天價賠償 遺孀將捐慈善基金會
MLB／開賽連24顆好球 水手菜鳥破紀錄

MLB／開賽連24顆好球 水手菜鳥破紀錄
美稱俄將宣布辦假公投 以正式控制烏克蘭占領區

美稱俄將宣布辦假公投 以正式控制烏克蘭占領區

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

2022-08-27 10:07
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女
裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命