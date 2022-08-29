白宮：不接受北京想要創造的任何新常態

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

中國民用無人機27日跨海闖入台灣的金門防衛指揮部外離島營區近空拍攝，升高台海緊張局勢；白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）29日表示，美國不接受中方想要創造的任何新常態。

柯比表示，自從聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台後，解放軍越過海峽中線行動和中國海軍在台灣附近的訓練等種種舉動，在在顯示北京 試圖升高局勢以創造新常態。

「我們已經公開表示我們不接受（新常態）。」柯比說，沒有任何改變，美國依然遵守美國的「一個中國」政策，美國不支持台灣獨立，美國會持續依據台灣關係法協助台灣自我防禦，也會捍衛美國在區域的國安利益，上述諸多事實均未改變。

柯比提到，美軍第七艦隊的提康德羅加級飛彈巡洋艦安提坦號（Ticonderoga-class guided-missile cruisers USS Antietam，CG 54）和昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville，CG 62）在台灣時間28日穿越台灣海峽；此為裴洛西月初訪台導致美中關係急劇升高以來，美艦首次通過台海。

柯比表示，美軍會持續遵守國際法規行動，並敦促中方也這樣做。