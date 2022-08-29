美2艦穿越台海 中軍事專家：艦艇落伍威懾力有限

美軍軍艦「錢斯洛斯維爾號」（左）和「安提坦號」（右）穿越台灣海峽。（取材自美國第七艦隊官網）

美軍兩艘巡洋艦昨天駛經台海，這是自聯邦眾院議長裴洛西訪台後，首次有美軍軍艦航經台灣海峽。中共解放軍 昨天回應稱，全程跟監警戒，保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。中共黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進分析，美方試圖安撫台當局和地區盟友，展示不畏中國軍事壓力。中國軍事專家宋忠平表示，這兩艘軍艦的技術性能比較落伍，威懾力有限。

據港媒報導，美國海軍第七艦隊昨天（28日）發布聲明證實，美國海軍巡洋艦「安提坦號」和「錢斯洛斯維爾號」例行通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，展現了美國對自由開放印太地區的承諾，美軍將在國際法允許的地方持續進行飛行、航行等相關行動。

對此，解放軍東部戰區新聞發言人施毅昨天回應稱，美國兩艘巡洋艦過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握，又強調戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

台灣的國防部 說，美艦由北向南航經台灣海峽期間，國軍全程掌握動態。據台灣國防部昨天指出，統計截至下午5時止，偵獲解放軍軍機23架次，其中7架次「逾越海峽中綫」、3架次「侵擾西南空域」，解放軍軍艦八艘次持續於台灣周邊海域活動。

「環球時報」前總編輯胡錫進認為，美方試圖以此舉安撫台當局和地區盟友，告訴他們美國不會在中國的軍事壓力下後退，通過這樣做向北京傳遞挑釁性信號、鼓舞台當局已經成為美方的例行表演，不過這種表演所產生的作用不斷遞減。

中國軍事專家宋忠平指出，這兩艘美國軍艦在穿越台灣海峽的時候，基本上中規中矩，無害通過，並沒有招惹是非，解放軍也在全程盯控。宋說：「這兩艘提康德羅加級導彈巡洋艦已經老舊不堪了，而且技術狀態和解放軍的軍艦已經不可同日而語，所以能實現的震懾也是非常有限。」

另據中央社，鑑於中國在東海、台灣周邊軍事活動趨於活躍，美日昨天在日本熊本縣舉行聯合軍演，以牽制中國，昨天進行了反裝甲導彈實彈射擊，是美國陸軍的標槍飛彈首度在日本舉行實彈射擊訓練。