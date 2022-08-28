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劍指中國 美日舉行「東方之盾」大型聯合軍演

中央社東京28日專電
美日28日在熊本縣舉行聯合軍演，以牽制中國。（圖取自facebook.com/OrientShield）
美日28日在熊本縣舉行聯合軍演，以牽制中國。（圖取自facebook.com/OrientShield）

鑑於中國在東海、台灣周邊軍事活動趨於活絡，美日今天在熊本縣舉行聯合軍演，以牽制中國。今天進行了反裝甲飛彈實彈射擊，是美國陸軍的標槍飛彈首度在日本舉行實彈射擊訓練。

日本產經新聞報導，日本陸上自衛隊與美國陸軍今天想定離島防衛在熊本縣大矢野原演習場舉行大型聯合軍演「東方之盾22」（Orient Shield）。美國陸軍進行反裝甲（反制戰甲車）飛彈「標槍飛彈」（Javelin）實彈射擊，這是美國陸軍的標槍飛彈首度在日本境內實施實彈射擊訓練。

日本陸上自衛隊也實施具同機能的「01式輕型反坦克導彈」（Type 01 LMAT）實彈射擊。美日的陸上部隊攜手合作，確認展開作戰時的步驟。

有著「戰車殺手」稱號的標槍飛彈是一種由步兵攜帶、扛在肩上射擊的反裝甲飛彈，可自動追蹤並破壞戰車等。烏克蘭今年2月遭俄羅斯侵略後，美國軍援烏克蘭，標槍飛彈就是具代表性的武器，讓烏克蘭獲得大戰果。

鑑於中國在東海、台灣周邊的軍事活動趨於活絡，日本陸上自衛隊希望透過演訓，展現地上戰鬥具優勢的一面，藉以牽制中國。

想定離島防衛的美日聯合軍演由美國陸軍與日本陸上自衛隊每年舉行。今年的軍演昨天在熊本市東區的健軍駐囤地舉行開幕式，演習將舉行到9月9日為止。

這場聯合軍演美國陸軍部隊及日本陸上自衛隊西部方面隊共約2100人參加。8月31日預定在鹿兒島縣的奄美大島操作日本陸上自衛隊的12式岸艦飛彈（SSM）及美軍的高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）。美日的電子戰部隊也將首度進行聯合反艦戰鬥訓練。

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