5月部署來首次 美軍的黎波里號兩棲攻擊航母進入南海

「的黎波里」號兩棲攻擊艦。（美國海軍網站）

路透報導，美國海軍兩艘巡洋艦正通過台灣海峽。另據美國國防部 下屬網站DVID28日更新的報導，8月25日，美國海軍「的黎波里」號兩棲攻擊航母（LHA-7）已經進入南海活動，這是其今年5月部署以來首次進入南海。

從7月底開始，「的黎波里」號就在沖繩附近海域進行訓練活動。「的黎波里」號兩棲戒備群（ARG）配屬的兵力包括美國海軍陸戰隊第31遠征部隊（31MEU）；數架來自海軍陸戰隊VMFA-121和VMFA-242兩支中隊的F-35B戰鬥機；「紐奧爾良」號船塢登陸艦（LPD-18）和「拉什莫爾」號（LSD-47）船塢登陸艦。

觀察者網報導，「的黎波里」號兩棲攻擊艦今年4月份離開加州聖地牙哥 基地，前往西太平洋方向執勤部署，並在5月初抵達西太平洋。

值得一提的是，「的黎波里」號在部署前，驗證了搭載大量F-35戰機的「輕型航母」概念。

美國海軍陸戰隊在4月3日在「的黎波里」號兩棲攻擊艦上搭載了16架F-35B戰機，這是美國海軍陸戰隊在兩棲攻擊艦上部署戰機最多的一次。這也是美國自1970年代取消「輕型航母」概念以後，又一次測試輕型航空母艦概念。

當下，美國海軍在東北亞地區沒有可用的航空母艦。日本共同社20日消息，美國海軍核動力航母「雷根」號結束長期航行，已於當地時間19日返回橫須賀基地，進行補給和維護。