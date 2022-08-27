我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

編譯盧炯燊／綜合27日電
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

美國房地產市場似處於崩潰邊緣，不少專家發出悲觀警告指出，若出現經濟衰退，美國明年房價平均會暴跌高達20%，因為有部分地區的房地產價格被高估達72%，一旦出現跌勢，這些地區的房市將首當其衝。

GDP連續兩季負增長

目前經濟專家正在爭論美國是否已陷入經濟衰退，因為國內生產毛額(GDP)已連續兩個季度呈現負增長，這符合經濟衰退的傳統定義。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)每季都會評估當地經濟基本面(包括當地收入水平)，能否支撐當地房價。

穆迪首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)早在今年5月就已看淡美國房地產前景，在財富雜誌(Fortune)8月24日最新一期裡，他更對美國未來房地產市場更加悲觀。

他驚人地警告，如果真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。這個說法對於在「泡沫」時期購置房屋的人來說，實在非常可怕。

183城房價被高估25%

贊迪如此評估的一個理據是，全美413個最大的區域性房地產市場裡，有183個被高估25%以上，有些甚至高估達75%。

被高估的地區主要在西部及陽光地帶。洛杉磯、奧蘭多、西雅圖，印第安納波利斯等城市的房價給高估30%；休士頓房價被高估約34.5%。這些地區一向非常受置業者歡迎，不少人明知存在泡沫仍然入市，可是一旦房市轉向走低，將會跌得最慘。

升息以來房屋銷售變緩

聯準會(Fed)為了控制通貨膨脹而不斷升息，預計到年底將再度上調至3.4%，多數專家指出，升息除令美國陷入衰退之餘，也讓房貸成本變得愈來愈昂貴，賣家難以放售，而買家又不願入市，房地產自然前景堪虞。數據證實自聯準會今年初升息以來，全國房屋銷售已明顯放緩。

根據房地美(Freddie Mac))的數據，自1月以來，抵押貸款利率幾乎翻了一番，截至上周，30年期貸款的利率已升至 5.13%。

房價最糟糕時刻還未到

除了贊迪之外，金融經濟諮詢公司Pantheon Macroeconomics的首席經濟學家謝潑德森 (Ian Shepherdson) 同樣認為，房價最糟糕的時刻尚未到來。

他說，7月新建單戶住宅的銷售量，創下近七年來的最低水平，經季節性因素調整後為 51萬1000套，下降12.6%。

惠譽評級(Fitch Ratings)的預測稍樂觀，預計房價將最多下跌15%，曾準確預測2008年房地產市場崩盤的經濟學家席勒(Robert Shiller)認為，房價很有可能下跌10%左右。

房價 房地產 升息

上一則

威廉波特少棒／中華隊0:1惜敗加勒比海庫拉索隊

延伸閱讀

南加師大校友會基金會論壇：危機變轉機

南加師大校友會基金會論壇：危機變轉機
金融時報：北京片面改變現狀 美國對台沒有好選項

金融時報：北京片面改變現狀 美國對台沒有好選項
靠攏中國？索羅門拒英美巡邏艦入港靠泊

靠攏中國？索羅門拒英美巡邏艦入港靠泊
灣區租屋、買屋成本差距 創20年最大

灣區租屋、買屋成本差距 創20年最大

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34
中共解放軍為展示全面封鎖台灣的能力，由東部戰區部隊8月4日在台灣海峽進行遠程實彈演習，曾有四枚飛彈飛越台灣上空。(路透)

紐時：中國恐嘗試全面封鎖 逼台灣讓步

2022-08-26 02:27

超人氣

更多 >
吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝