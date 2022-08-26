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司法部公布塗黑版搜索令 川普莊園有184份機密文件

新華社／華盛頓26日電
司法部依聯邦法官命令公布刪節版的搜索令聲請書，共38頁，但有多達十幾頁有被塗黑，顯示文件多處涉及機密。被川普帶出白宮的文件有184項列為機密。（路透）
司法部依聯邦法官命令公布刪節版的搜索令聲請書，共38頁，但有多達十幾頁有被塗黑，顯示文件多處涉及機密。被川普帶出白宮的文件有184項列為機密。（路透）

司法部26日中午公布聯邦調查局（FBI）申請搜查前總統川普住所海湖莊園時向法院提交書面證詞的部分內容。這份38頁的文件有大量內容被塗黑加密。司法部解釋說，這是為了保護證人不受恐嚇或報復。

根據這份證詞，聯邦政府正在進行一項刑事調查，涉及在未授權空間不當移除和儲存機密信息以及非法隱藏或移除政府記錄的行為；有相當理由認為，海湖莊園還存放更多機密文件或「總統記錄」以及將在海湖莊園找到妨礙調查的證據。

據國家檔案和記錄管理局今年2月通報，該機構1月中旬從海湖莊園運走15個裝有「總統記錄」的箱子。當天公布的證詞顯示，聯邦調查局對這些文件進行篩查分類，發現184份帶有分類標記的文件，其中25份被標記為「絕密」。

川普26日發表聲明稱，他們很配合地向國家檔案和記錄管理局移交了文件，而當天公布的有關證詞被「嚴重」塗黑。

本月8日，聯邦調查局人員搜查海湖莊園，帶走30餘項物品，包括一些被標記為「絕密」的文件。幾天後被解封的搜查令顯示，川普或涉嫌違反「反間諜法」等法律。多家美國媒體隨後要求法院公開用來申請搜查令的書面證詞以獲取更多信息。

川普否認有不當行為，指責民主黨人對他進行政治攻擊、阻攔他再次競選總統。美國總統、民主黨人拜登否認對聯邦調查局人員搜查海湖莊園提前知情。

川普 司法部 民主黨

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