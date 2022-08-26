假名媛多次出入海湖莊園還與川普合照 已遭FBI調查

前總統川普佛州俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。美聯社

有如Netflix熱門影集「創造安娜」(Inventing Anna)的情節，在前總統川普佛州 俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)真實上演。持有經過偽造的烏克蘭、俄羅斯、加拿大 、美國護照的33歲女子聲稱出身歐洲銀行家族，多次開著價值17萬元的賓士休旅車進入海湖莊園，還曾與川普及共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在高爾夫球場合影。但這名女子從姓名到身世都是冒牌的，聯邦調查局(FBI)已展開調查，整起事件則凸顯海湖莊園維安鬆散的問題。

匹茲堡郵報(Pittsburgh Post-Gazette)與跨國民間組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」(Organized Crime and Corruption Reporting Project)26日聯合發表調查採訪報導指出，自稱名叫安娜‧狄羅斯齊爾德(Anna de Rothschild)的女子能說多種語言，去年多次受邀參加海湖莊園派對，與財力雄厚的挺川支持者共聚一堂，還與川普、葛理漢一起打高爾夫球。

安娜‧狄羅斯齊爾德聲稱家族有多項房地產投資開發計畫，包括在巴哈馬蓋豪宅、在摩納哥興建摩天大樓飯店以及在邁阿密推出一級方程式賽車(Formula One)賽車場。曾與她見過面的前任銀行家列弗維(John LeFevre)說，安娜‧狄羅斯齊爾德角色扮演幾乎完美，非常有說服力。他說，對於自稱安娜‧狄羅斯齊爾德女子所說的一切，海湖莊園賓客都信以為真。

事實上，安娜‧狄羅斯齊爾德的真名為伊娜‧亞許奇夏恩(Inna Yashchyshyn)，是會說俄語的烏克蘭移民。她的父親是一名伊利諾州卡車司機。

報導指出，聯邦調查局如今調查重點在於伊娜‧亞許奇夏恩的金錢往來，以及透過哪些管道與海湖莊園攀上關係。加拿大執法機關也證實，魁北克的犯罪調查小組從今年2月以來，就對伊娜‧亞許奇夏恩展開調查。

報導指出，伊娜‧亞許奇夏恩靠著假身份能夠騙過有維安人員駐守的海湖莊園，與川普、政治人物以及川普金主吃喝玩樂，由此可見海湖莊園雖然貴為美國政治實力重要據點之一，也是共和黨政治運作的核心地點，但安全維護卻有明顯漏洞。

前任總統的住處同時也是一座私人俱樂部，讓維安問題出現模糊地帶。曾任財政部特勤人員的犯罪情報專家馬丁(Ed Martin)指出，海湖莊園是川普的住所，「她根本不應該出現在那邊」。

聯邦調查局已經掌握的證據當中，包括伊娜‧亞許奇夏恩的美國假護照及加拿大假護照。她的佛州駕照上，填寫居住地址是一棟價值1300萬元的邁阿密灘(Miami Beach)豪宅，但她根本不住在豪宅裡。

報導指出，伊娜‧亞許奇夏恩對調查人員提供宣誓證詞時說，從來不曾冒用他人姓名，也沒做過犯法的事。她接受匹茲堡郵報訪問時則說，並不認識安娜‧狄羅斯齊爾德是誰。她說：「我覺得這當中出現了某些誤會。」

她受訪時說，8月19日已經與聯邦調查局探員見過面，有著安娜‧狄羅斯齊爾德名字的偽造護照及駕照則是前任生意夥伴故意傷害她的伎倆。

來自莫斯科的44歲佛州企業家塔拉桑柯(Valeriy Tarasenko)指出，2014年認識伊娜‧亞許奇夏恩之後，同意讓她借住邁阿密的康斗(condo)公寓，到外地出差時孩子就由她幫忙照顧。他說，由於後來孩子受到伊娜‧亞許奇夏恩虐待，後來彼此便不再往來。

他說，已經兩度與聯邦調查局人員見面，告知有關伊娜‧亞許奇夏恩多次進入海湖莊園，企圖打進川普社交圈並與川普家族建立關係，尋找斂財機會。