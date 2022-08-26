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中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中概股有解 中國證實簽署中美審計監管合作協議

記者黃雅慧／即時報導
中國科技巨頭阿里巴巴等中概股日前遭美國證監會開鍘，納入「預摘牌」名單，在中美達成審計監管協議後，退市危機解除。（路透）
中國科技巨頭阿里巴巴等中概股日前遭美國證監會開鍘，納入「預摘牌」名單，在中美達成審計監管協議後，退市危機解除。（路透）

在美中概股困境有望解套，中美審計監管合作協議踏出一步。據中國證監會官網26日消息，中國證監會指出，近日簽署的中美審計監管合作協議，標誌著雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題邁出關鍵一步，符合市場的期盼和預期。如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

證監會介紹，這次簽署的中美審計監管合作協議，包括幾個重點內容：一是確立對等原則，中美雙方可依法定職責，對另一方轄區相關事務所開展檢查與調查；二是明確合作範圍，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所；三是明確協作方式，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

證監會強調，中美審計監管的直接對象是會計師事務所，而非其審計的上市公司。從跨境審計監管合作的國際實踐看，上市地監管機構一般每年抽選部分會計師事務所進行檢查。對於中美審計監管合作而言，也是如此，無須每年檢查全部在美上市公司審計項目。

而在訊息安全保護方面，證監會表示，近期與相關部門完善了境外上市相關保密和檔案管理規定，對規範審計工作底稿訊息安全管理提出明確要求，上述有助於在滿足會計審計要求的前提下做好底稿編制工作，並依法保護相關訊息安全。

證監會表示，目前有超過200家中國公司在美國資本市場上市，有30餘家中國境內會計師事務所在計監督委員會（PCAOB）註冊，能夠為在美上市的中國公司提供審計服務。PCAOB為履行對上述事務所的審計監管職責，需要與中國監管部門建立合作關係，實施跨境監管合作。同樣，中國監管機構有需要對自身監管範圍內的美國會計師事務所實施審計監管的，也要通過監管合作機制進行。這是國際慣例，雙方都需要這個機制。保留中概股在美上市，對投資者有利，對上市公司有利，對中美雙方都有利，是一種多贏的制度安排。這是雙方能夠坐下來談判並達成協議的一個重要基礎。

此前，美媒彭博報導中方允許美方PCAOB在港審計中概股審計底稿。受到中美可能簽署的合作協議消息激勵。25日晚在美上市中概股走強，25日港股科技股已先上漲，26日港股開盤後，相關中概股仍多走揚。

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