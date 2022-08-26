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中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

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中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

記者林則宏／即時報導
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

美國交通部25日公告，由於美國的航空業者多個飛往中國的航班被取消，美國計畫自9月起也取消26個由中國國際航空、南方航空、東方航空、廈門航空承運的美國飛往中國的航班。

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上海《第一財經》指出，這代表原本就供不應求的中美航線航班運力將再遭削減，除影響幾家中方航空公司的收益，將受到直接影響的還有原本計畫飛往中國的乘客及中美航線票價。

根據通告，計畫被取消的中美航班包括國航，南航，東航和廈航的多個航班，幾乎涵蓋整個9月。美國交通部的公告表示，做出該決定是「出於公共利益的考慮」。

路透報導，對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇批評美國交通部的行為「極不負責任」，「毫無根據地暫停了航班」。劉鵬宇表示，中國對新冠疫情實施的「熔斷措施」是公平和透明的，適用於中外航空公司，並符合雙邊航空運輸協議。

中國網路媒體《觀察者網》指出，今年1月，美國交通部就曾宣布暫停中國四家航空公司44趟美國飛往中國的航班。中國外交部發言人趙立堅早前曾表示，美方為了一己之私，尋求例外和特殊待遇，無理取消中方航空公司航班，干擾中方航空公司正常運營，罔顧中外旅客生命健康安全，這種行為霸道無禮，極不負責。

中國自2020年6月起，就以防疫為由，對入境中國的國際客運航班嚴格實施「熔斷措施」。所有入境中國的航班一旦被發現載有一定數量的確診旅客，航線將遭暫停數周時間，並因此引發美國採取相應的反制作為。

航線 東航 疫情

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