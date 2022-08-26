我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

布萊克本：美台夥伴關係確實讓北京感到緊張

中央社台北26日電
台灣總統蔡英文（右）在總統府接見共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）（左）訪問團，歡迎他們來訪台灣。美聯社
台灣總統蔡英文（右）在總統府接見共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）（左）訪問團，歡迎他們來訪台灣。美聯社

聯邦參議員布萊克本今天表示，美台夥伴關係確實讓北京感到緊張，因為這段關係並不僅建立在「交易」上，更讓北京看到了美台間的共同決心，將導致中國在尋求全球統治這條路上遭遇挫敗。

布萊克本（Marsha Blackburn）昨晚搭乘專機抵台，今天除了晉見總統蔡英文，下午也赴外交部外交學院發表專題演說。

布萊克本指出，她已注意到台灣112年度國防預算的增長，雖然遇到一些阻礙，但這卻是維持區域安全與穩定的關鍵要素，唯有基本的防衛能力，兩岸之間才能保持健康的平衡。

布萊克本認為，中國持續侵擾台灣周邊區域，不但是在測試台灣應對解放軍的決心，也在測試全世界對於這樣暴力行為的容忍度，能夠阻止和扭轉全球威權主義崛起的唯一方法，就是確保威權主義的失敗。對她而言，面對中國共產黨沒有中間立場，要不是戰鬥，要不然就投降，「但我選擇為自由而戰，而且將贏得這場戰鬥」。

布萊克本提到，美國和台灣的夥伴關係確實讓北京感到緊張，因為北京看到的美台關係並不僅建立在「交易」上，已遠遠超越中國想對美國與台灣所施加的限制。最重要的是，他們看到了美台共同的決心，將導致中國在尋求全球統治這條路上遭遇挫敗。

布萊克本回顧，中國在1970年代開始加入國際組織，許多專家認為以某種方式，讓北京變成一個全球性的團隊合作者，但以後見之明看來，在每個層面都被證明是錯的，因為團結合作從來不是中國共產黨的目標，中國利用他們的經濟建立屬於自己的權力，並利用中國在這些相關組織或「一帶一路」等計畫中的影響力，欺凌和孤立他們想要控制的國家。

北京 共產黨 一帶一路

上一則

莫德納告輝瑞和BNT 侵害mRNA新冠疫苗專利

下一則

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

延伸閱讀

參議員布萊克本訪台 中外交部：強烈不滿和堅決反對

參議員布萊克本訪台 中外交部：強烈不滿和堅決反對
參議員布萊克本時隔14年再訪台 稱不怕中國霸凌

參議員布萊克本時隔14年再訪台 稱不怕中國霸凌
美最快9月宣布 持續供台軍需品 挺台不受北京影響

美最快9月宣布 持續供台軍需品 挺台不受北京影響
美國會議員布萊克本抵台 將會晤蔡英文

美國會議員布萊克本抵台 將會晤蔡英文

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
研究指出，就算撒上碎花生的冰淇淋，也比全麥貝果(圖)健康。(美聯社)

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

2022-08-19 12:47
美國芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John Mearsheimer）認為，美國可能直接參與俄烏戰爭，乘機把俄國踢出強國之列。圖左起為俄國總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登。（Getty Images）

獨排眾議 知名學者：美可能直接參與俄烏戰爭

2022-08-21 08:59
大學畢業後揹負學貸的就業族，喜聞佳音。拜登總統兌現承諾，將在24日宣布減免學生貸款計畫。(路透)

拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

2022-08-24 02:30

超人氣

更多 >
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因