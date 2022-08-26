拜登：美軍空襲敘利亞 報復伊朗撐腰民兵火箭襲擊

美國總統拜登指出，美國空襲和砲擊敘利亞東部擊斃4名武裝分子，主要是為保護美軍不會受到伊朗支持的民兵組織攻擊。（路透）

美國總統拜登 今天指出，美國空襲和砲擊敘利亞東部擊斃4名武裝分子，主要是為保護美軍不會受到伊朗 支持的民兵組織攻擊。

法新社報導，拜登在通知國會這項行動的聲明中指出：「為了護衛我方人員安全，我下令發動8月23日攻擊行動…以嚇阻伊朗伊斯蘭共和國及伊朗支持的民兵組織發動或支持進一步攻擊美國人員和設施的行動。」

拜登表示，這次空襲和砲擊是美軍多月以來對這個區域火力最強大的攻擊行動，主要是回應此區美軍暨夥伴部隊的設施遭受一連串火箭襲擊，包括8月15日阿爾坦夫基地（al-Tanf Garrison）以及支援任務基地綠村（Mission Support Site Green Village）分別遭受攻擊。

拜登說，美軍這次報復性攻擊行動使用阿帕契（Apache）攻擊直升機、AC-130空中砲艇和M777榴彈砲等武器，目標鎖定襲擊者所有的一處後勤和儲藏軍火設施。

美國第一波攻擊於23日展開，但伊朗支持的武裝民兵隔天對美軍據點猛力回擊後，一支更強大的美國空中部隊飛進此區進行反擊。

負責監督美軍在中東任務的的美軍中央司令部（US Central Command）發布聲明指出，共4名民兵死亡，另摧毀7輛火箭發射車。

在24日敘利亞民兵組織攻擊中，有3名美國軍事人員受到輕傷。

美國指伊朗是敘利亞民兵對美國駐軍攻擊的背後力量，伊朗駁斥這種說法，聲稱僅在敘利亞部署伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）擔任親伊朗民兵部隊的「軍事顧問」。