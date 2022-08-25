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路透：拜登政府擬9月宣布對台軍售

台灣10月初疫情高峰降 擬大幅度開放邊境

路透：拜登政府擬9月宣布對台軍售

記者張文馨／華盛頓即時報導

路透25日引述知情人士說法報導，中國實施的挑釁軍演並未影響美國對台軍售計畫，美國不會在短期內提高軍售規模，但會持續供應台灣軍需品和砲彈，最快9月宣布，象徵美國支持台灣不受北京影響。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）和共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）先後訪台，解放軍軍演不斷，讓台海局勢和美中關係都升溫。

拜登政府官員數度預告美軍將持續穿越台海，並重申致力於台灣關係法所作承諾，維持西太平洋的局勢穩定；但對於軍售問題，美方並未明確表態。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日在電話簡報會被問到，解放軍軍力成長會不會影響對台軍售政策，以及有批評意見認為，美國的軍售政策過度聚焦在全面入侵發生日所需的防衛規畫，而不考量解放軍封鎖台灣的情境。

坎伯當時援引台灣關係法，指條文內容最能有效應對台灣面臨的防衛問題，他說，上述相關情境會納入考量，未來大家能看到。

路透25日引述三名知情人士說法報導，軍售重點在維持台灣現有軍事系統和滿足既有訂單，不會供應新的軍事能力（因為這可能會更像是對中國煽風點火）。

知情人士表示，比較可能的是對台出售槍砲彈藥，而非只是武器；他還談到若發生對台禁運，台灣會需要更多軍需品和彈藥。

路透報導，在拜登政府和國會議員對台北政府的持續支持下，「未來數周或數月會宣布對台軍售項目。」知情人士說，最快9月就會宣布軍售，代表著北京封鎖式的軍演不會影響美國對台灣的支持。

中華民國駐美代表蕭美琴上周對路透表示，對台軍售業務持續進行，台灣會努力確保軍購案能逐案處理，美國對台軍售常態化。

根據台灣關係法，美國的政策包含「提供防禦性武器給台灣人民」，以及「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。」

解放軍 台灣關係法 拜登

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