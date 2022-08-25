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美議員接續訪台 國務院：持續依循政策挺台灣

中央社華盛頓25日專電
國務院官員今天重申，議員訪台行之有年，符合美國長年一中政策，美國會持續依循政策支持台灣。(本報系資料照)
國務院官員今天重申，議員訪台行之有年，符合美國長年一中政策，美國會持續依循政策支持台灣。(本報系資料照)

聯邦參議員布萊克本深夜抵台，是本月第3位率團訪問台灣的美國議員。國務院官員今天重申，議員訪台行之有年，符合美國長年一中政策，美國會持續依循政策支持台灣。

共和黨籍的布萊克本（Marsha Blackburn）25日深夜搭乘美軍專機抵台，她是繼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）後，本月第3位率團訪台的聯邦議員。

布萊克本訪台前曾造訪中國近年積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國。她抵台後透過新聞稿表示，台灣是美國在印太區域最強健的夥伴，高階人員定期訪台是美國長年政策，「我不會因為中國霸凌而背棄這座島嶼」。

她說，期待訪台期間能與台灣領導階層見面，直接聽取他們想法，了解台灣需求及美國能如何支持台灣人民自由，推進並強化美台夥伴關係。

根據台外交部，布萊克本訪台期間為25日至27日，26日上午她將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

針對美議員接連訪台是否可能再升高情勢，國務院首席副發言人帕特爾（Vedant Patel）今天在例行電話簡報會上表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，這符合美國長年「一中政策」，未來持續會有議員訪台。

帕特爾指出，美國持續以負責任、穩定及果斷方式行事，美國對台政策數十年來始終如一，跨越歷任政府，且仍致力遵循長年「一中政策」。

他強調：「我們會持續採取冷靜果斷作法，捍衛區域和平及穩定，並依循長年政策支持台灣。」

美中關係、台海情勢近來因裴洛西訪台緊張升高，中國除向台灣周圍發射飛彈外，也大動作取消或暫停美中8項與軍事、氣候及打擊犯罪有關的合作及會議；美國批評中國反應過度、作法不負責任，並指控北京企圖建立「新常態」，改變現況。

一中政策 國務院 裴洛西

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