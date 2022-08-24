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拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

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拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

記者胡玉立／即時報導
拜登選舉政見減免低收入家庭學貸，在延後數月之後，終於拍板定案宣布，但仍引發正反兩面辯論。（美聯社）
拜登選舉政見減免低收入家庭學貸，在延後數月之後，終於拍板定案宣布，但仍引發正反兩面辯論。（美聯社）

拜登總統24日宣布了各方期待已久的學貸債務減免計畫，全美4300萬名學生貸款債務可望減少，其中2000萬人可完全免除債務；拜登同時還暫停償還聯邦學生貸款的時間延長至年底，自明年1月再開始還款。

如果這項計畫得以實施，年收入低於12萬5000元者或年收入低於25萬元的家庭，可免除1萬元聯邦學生貸款債務；獲聯邦裴爾助學金(Pell Grants，裴爾贈款)資助者可減免2萬元。

拜登實現選舉承諾減免學貸，飽受共和黨批評，內政首席顧問蘇珊萊斯在白宮說明學貸減免...
拜登實現選舉承諾減免學貸，飽受共和黨批評，內政首席顧問蘇珊萊斯在白宮說明學貸減免計畫內容。（美聯社）

拜登的減免學貸計畫適用於大學和研究所的聯邦學生貸款及家長貸款(Parent Plus loans)。目前的大學生只要是7月1日前取得貸款，就符合減免資格；接受父母撫養的學生家庭收入須低於25萬元。絕大多數貸款人需要提出救濟申請並證明自己的收入；今年年底前將可開始申請。

拜登在期中選舉前實現了他的競選承諾，被視為是遏制美國快速增長的學生債務浪潮的一項歷史性創舉，但此舉也造成政治分歧。一般認為這項前所未見的嘗試，未能解決更普遍的大學高成本問題。

共和黨轟：侮辱已清償者

共和黨人迅速譴責此學貸減免計畫是對已償還債務的國人和未上過大學者的侮辱；政界也有人質疑拜登是否有權採取此措施，幾乎肯定會面臨法律挑戰。

拜登24日在白宮表示，「這兩項行動都是針對最需要它的工薪階層和中產階級家庭，它們都在疫情期間受到嚴重打擊。」

29歲的紐約市媒體策士卡坦 (Sabrina Cartan) 預料自己剩下待還的9940元聯邦學貸債務將被徹底免除。她說：「我知道有些人覺得這還不夠，但對我個人和很多人說，這是一大筆錢。」卡坦從塔夫茨大學畢業，之前已償還約一萬元學貸。

23歲的北卡羅來納中央大學MBA學生辛普森(Braxton Simpson)所欠學貸超過4萬元，她認為拜登的計畫是重大的一步，但還不夠。身為非裔，辛普森認為高等教育是獲得未來更穩定財務的必要條件，但也代表承擔大量債務。

此計畫不適用未來大學生

此計畫不適用於未來的大學生，但拜登另提出了一項付款新規定，以減少每月支付的聯邦學貸；此規定要求借款人還債額不超過其收入的5%，比現有類似的10%計畫低；新規定並將免除十年後的任何餘額，低於現有的20年計畫；收入低於聯邦貧困線225%的人，不需要每月還款。此規定毋需國會批准，但最終確定可能需要一年多的時間。

拜登 貸款 共和黨

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